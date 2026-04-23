롯데컬처웍스, 칸 초청작 ‘군체’ 세계관 현실화

롯데컬처웍스(대표이사 김종열)가 한층 새로워진 몰입∙체험형 공연 브랜드 ‘인사이드 더 플레이’를 공개한다.

‘인사이드 더 플레이’는 스크린 밖으로 확장된 세계관 속에서 관객이 직접 참여하는 이머시브(Immersive) 공연 브랜드다. 브랜드명에 담긴 의미처럼 관객은 공연 속에 완전히 몰입하여 무대 위 배우들과 실시간으로 호흡하고 서사를 완성해 나가는 핵심적인 역할을 수행하게 된다.

이번 ‘인사이드 더 플레이’ 테마는 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청작이자 5월 21일 개봉을 앞둔 영화 <군체>(감독 연상호)와의 협업으로 만들었다. 영화와 공연의 경계를 완전히 허문 이번 시도는 칸이 인정한 독보적인 연출력에 롯데컬처웍스만의 공간 기획력이 더해져, 이전과는 차원이 다른 시각적·심리적 압박감과 스릴을 선사한다. 관객은 단순히 작품을 관람하는 것을 넘어 사건의 실체 속으로 던져지는 참여형 경험을 통해 전율에 가까운 몰입을 체험하게 된다.

특히 이번 공연은 관객들이 정해진 동선을 따라가는 것이 아니라 실시간으로 변화하는 상황 속에서 관객 개개인의 선택과 움직임이 결말을 만들어내는 ‘멀티 엔딩’ 시스템으로 진행된다. 오직 ‘인사이드 더 플레이’에서만 만날 수 있는 특별한 요소들은 극의 몰입도를 높이는 동시에 관객이 직접 스토리의 엔딩을 결정짓는 이머시브 공연 특유의 재미를 극대화할 것으로 기대를 모은다.

오는 5월 21일 롯데시네마 신대방에서 개막하는 ‘인사이드 더 플레이 : 군체’는 4월 24일 17시부터 티켓링크 및 네이버 예약을 통해 예매할 수 있다. 보다 자세한 내용은 예매처 및 롯데시네마 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

롯데컬처웍스 윤세인 Live사업부문장은 “관객이 서사를 이끌어가는 완벽한 이머시브 공연을 구축하고자 이번 공연을 기획했다”라며 “영화 <군체>와 함께하는 ‘인사이드 더 플레이’는 관객들이 이제껏 경험하지 못한 스릴을 만끽하는 기회가 될 것”이라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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