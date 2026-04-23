hrtz.wav (하츠웨이브), 데인 눈물 연기 도전…비장하네

글로벌 밴드 hrtz.wav (하츠웨이브)가 뮤직비디오 비하인드 스토리를 공개했다.

카카오엔터테인먼트는 23일(목) 오후 9시 hrtz.wav (하츠웨이브) 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘The First Wave (더 퍼스트 웨이브)’ 타이틀곡 ‘NINETEEN (나인틴)’의 뮤직비디오 촬영 비하인드 영상을 선보인다.

이번 뮤직비디오 비하인드 영상에서는 본업 모먼트와 휴식 시간을 오가며 펼쳐지는 hrtz.wav (하츠웨이브)의 색다른 도전이 담겨 팬들의 눈길을 사로잡을 것으로 보인다. 특히 데인은 “저는 지금 하츠웨이브의 데뷔를 위해 울러 가고 있다”라며 비장한 각오로 첫 눈물 연기에 도전해 눈길을 모은다. 서슴없이 감정에 몰입한 끝에 단번에 오케이 사인을 받아냈다는 후문. 이에 더해 드러머 하기와는 자신의 포지션인 드럼이 아닌 기타를 들고 즉석에서 ‘NINETEEN’을 연주하는 이색적인 장면으로 반전 매력을 드러낸다.

무엇보다 hrtz.wav (하츠웨이브)는 합주 장면에서 그간의 연습량을 결과로 증명해낸다. 이에 앞서 “청춘을 불태우는 마음”이라며 각오를 다지는가 하면, 촬영 말미에는 “좋은 추억을 남긴 것 같다. 더 가까워졌다”라며 더욱 끈끈해진 케미스트리를 보인다. 여기에 힘든 촬영에도 웃음을 잃지 않는 화기애애한 팀워크로도 ‘청춘 그 자체’를 보여줄 예정이다.

‘NINETEEN’은 열아홉 청춘처럼 변하지 않을 설렘을 hrtz.wav (하츠웨이브)만의 쾌활한 밴드 사운드로 풀어낸 곡이다. hrtz.wav (하츠웨이브)는 계속해서 무대와 챌린지, 다양한 콘텐츠를 넘나드는 ‘NINETEEN’ 활동으로 팬들과 활발한 소통을 이어갈 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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