‘종목 스포츠화 앞장·직업창출’ PBA, 스포츠종목 최초 ‘대한민국 브랜드대상’ 수상

사진=PBA 제공

“한국이 중심이 될 수 있겠다는 믿음으로….”

스포츠 종목의 또 다른 지평을 열었다. 프로당구협회(PBA)가 스포츠 종목 최초로 대한민국 브랜드대상을 수상했다. PBA는 22일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 ‘2026 대한민국브랜드대상·ESG경영대상·아시아브랜드대상’ 시상식에서 스포츠부문 대상을 받았다.

대한민국브랜드협회(회장 조세현)가 주최하는 대한민국 브랜드대상은 공기업, 공공기관, 대기업, 중소기업 등 국내 유수 기업들을 대상으로 1년간 소비자들에게 가장 사랑받았던 브랜드들을 선정해 시상하는 자리다. 서류 심사와 보충 자료 및 현장 심사 등을 거쳐 해당 분야 1위를 수상 대상자로 확정한다.

8번째 시즌을 앞둔 PBA는 지난 2019년 출범, 기존의 당구를 새롭게 탈바꿈해 수준 높은 경기 콘텐츠를 제공하는 등 당구를 진정한 스포츠 종목으로 끌어올렸다. 이밖에 프로당구 선수라는 직업을 창출, 국산 당구공과 테이블 등을 공식 경기 용품으로 채택해 당구산업 육성에 이바지하는 등 새로운 스포츠 산업의 한 축으로 자리잡은 점을 인정받았다.

장상진 부총재는 수상 직후 “’대한민국이 중심이 될 수 있는 스포츠가 과연 무엇일까?’라는 물음으로 PBA가 출발했다”며 “당구라면 한국이 중심이 될 수 있겠다는 믿음과 확신이 지금의 PBA를 만들었고, 오늘의 이 상을 받을 수 있게 된 원동력이 됐다. 모든 분들께 감사드린다”는 소감을 전했다.

이어 시상식에 함께한 정수빈은 “모든 프로당구선수를 대표해 수상 무대에 오르게 돼 영광”이라며 “앞으로도 PBA가 더 많은 분들께 사랑받는 스포츠 브랜드로 성장할 수 있도록 저 역시 한 명의 선수로서 최선을 다하겠다”고 말했다.

이밖에 이날 시상식에서는 PBA를 비롯해 브라운에프엔씨(프랜차이즈) 휴림로봇(K-로봇) 와이이오(K-뷰티) 코스모플러스(코스메틱R&D혁신) 등 7개 기업이 브랜드 대상을 수상했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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