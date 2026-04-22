원맨팀이 아닌 원팀이 된 KB국민은행…김완수 감독 “지도자 생활 중 손에 꼽을 경기”

사진=WKBL 제공

“흐뭇한 경기, 희열을 느낀 경기였습니다.”

KB는 22일 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 WKBL 챔피언결정(5전3선승제) 1차전에서 삼성생명을 69-56(18-18, 17-8, 20-17, 14-13)으로 꺾었다. 강이슬이 23점 6리바운드, 허예은이 18점 4리바운드 6어시스트로 공백을 메웠다.

위기 속 얻은 승리라 더욱 값지다. 센터 박지수가 부상으로 자리를 비웠다. 그럼에도 KB는 삼성생명을 완파했다. 경기 후 김완수 KB 감독은 “사실 이 정도로 이길 줄 예상하지 못했다. 선수들이 정말 열심히 경기를 뛰었다”며 “미안한 마음까지 든다. 뭐라고 해야 하나, 조금 낫게 봤다고 해야 할까. 선수들에게 정말 고맙고 미안하다. 모든 선수가 에너지를 다 쏟아줬다. 연습하면서 약속했던 부분을 다 지켰다”고 미소를 지었다.

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KB는 이날 39개의 3점슛을 시도했다. 그중 12개를 집어넣었다. 김 감독은 “3점슛 35개 이상을 쏴야 한다고 생각했다. 다만 터프샷은 안 된다. 미스매치나 얼리로 쏴야 한다. 또 리바운드를 잡아서 세컨드 찬스에서 쏘라고 했다”며 “(허)예은이에게 롱슛이라도 괜찮다고, 쏘라고 했는데 잘 들어갔다”고 설명했다.

이어 “전체적으로 수비가 잘되니까 공격이 잘 풀렸던 것 같다. 전반에 조금 앞설 때, 3점슛 4개밖에 안 던졌는데 실책이 2개밖에 안 나왔다”며 “실책이 나오면 안 된다고 생각해 선수들끼리 아이 컨택하고 패스하라고 주문했다”고 덧붙였다.

원맨팀이 아닌 원팀의 경기였다. 김 감독은 “박지수가 있으면 물론 좋았겠지만, 우리는 지수가 없이도 강팀이라는 생각이 든다”며 “경기를 더 해봐야 하지만, 이날 경기는 지도자 생활 중에 손꼽을 정도로 흐뭇한 경기였다. 희열도 느꼈다”고 전했다.

1차전 승리는 부상 중인 박지수에게도 부담이 덜어질 소식이다. 김 감독은 “첫 경기를 잘 풀어서 지수가 부담은 덜할 것”이라면서 “모레까지 상태 보고 출전을 결정하겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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