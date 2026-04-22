라키(ROCKY), 글로벌 K-팝 총괄디렉터 됐다

가수 라키.

가수 라키(ROCKY)가 글로벌 K-POP 총괄디렉터가 돼 차세대 아티스트 육성에 본격 나선다.

라키는 KBS스포츠월드에서 피에이치이엔엠(PH E&M)이 공동사업으로 운영하는 차세대 인재 육성 플랫폼 기관인 스테이지온케이(StageOnK)에 글로벌 K-팝 총괄디렉터로 공식 부임한다고 22일 밝혔다.

스테이지온케이는 국내외 엔터테인먼트 기업, 방송사, 글로벌 콘텐츠 기업들과의 협력을 기반으로 아시아, 유럽, 중동, 미주 등에서의 국제 협력 프로그램으로 이어지는 K-팝 허브로 발돋움하고 있다. 특히 글로벌 IP 제작 및 공동개발 구조를 통해 콘텐츠 산업 생태계 확장과 K-팝 산업의 지속 가능한 성장 모델 구축을 목표로 한다.

라키는 아스트로(ASTRO) 출신 현직 아이돌 가수이기도 하다. 팀 활동 당시 안무 제작에 직접 참여해 온 퍼포먼스 중심의 아티스트로 평가받는다. 보컬, 랩, 퍼포먼스, 프로듀싱을 아우르는 올라운드 아티스트로서 글로벌 투어, 음반 제작, 공연 연출 등 K-POP 산업 전반에 걸쳐 폭넓은 실무 경험을 축적해 왔다.

앞으로 라키는 K-팝 퍼포먼스 및 안무 부문을 총괄하며 ▲아티스트 트레이닝 시스템 고도화 ▲글로벌 오디션 및 신인 개발 프로젝트 기획 ▲콘텐츠 제작 및 IP 확장 전략 수립 ▲퍼포먼스·안무·무대 연출 전반의 예술 디렉션 등을 담당하게 된다.

라키는 “K-POP 산업의 다음 세대를 이끌 인재들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경과 체계를 만드는 데 기여하고 싶다”고 부임 소감을 밝혔다.

박병건 피에이치이엔엠(PH E&M) 대표이사는 “라키의 이번 합류를 계기로 스테이지온케이를 트레이닝을 넘어 콘텐츠 제작과 IP 확장까지 연결되는 글로벌 K-POP 인재 허브로 성장시켜 나갈 계획”이라고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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