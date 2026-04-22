[단독]“뚜 뚜루~뚜”가 맺어준 인연… 엔시티 위시, ‘개그콘서트’ 출격

그룹 엔시티 위시. SM엔터테인먼트 제공

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 ‘개그콘서트’에 출연해 대세 행보를 이어간다.

22일 세계비즈앤스포츠월드 취재 결과 엔시티 위시가 이날 진행하는 KBS2 예능프로그램 ‘개그콘서트’ 녹화에 참여한다.

“뚜 뚜루∼뚜”가 이어준 인연이다. 엔시티 위시가 지난 20일 발표한 첫 정규앨범의 타이틀곡 ‘오드 투 러브’는 크랜베리스의 ‘오드 투 마이 패밀리(Ode To My Family)’를 샘플링했다.

그 중 ‘뚜∼뚜루∼뚜’로 익숙한 허밍 파트는 익숙하면서도 중독성 있는 매력으로 다가온다. 과거 KBS2 ‘개그콘서트’의 ‘두근두근’ 코너에서 남녀 주인공의 설렘을 나타내기 위해 사용된 배경음악으로 삽입되어 더욱 익숙하게 들린다.

멤버 재희는 최근 “데모를 처음 들었을 때 바로 ‘개그콘서트’ BGM이 생각났다. 익숙하고 중독적인 음이니까 많은 분들이 따라해주실 것 같아 좋다. 엔시티 위시가 유명해질 수 있겠다 싶었다”며 흥행에 기대감을 나타내기도 했다.

“유명해지고 싶다”는 멤버들의 바람처럼 신곡을 향한 뜨거운 반응이 이어지고 있다. ‘오드 투 러브’ 엔시티 위시표 ‘청량&네오’의 진화를 담은 곡으로 청량한 리듬과 아련한 멜로디로 차가운 세상 속에서 다정함을 전하겠다는 진심을 노래한다.

신곡 ‘오드 투 러브’는 발매 당일 음원 스트리밍 플랫폼 멜론 톱100 3위까지 오르며 해당 차트 자체 최고 기록을 경신했다. 첫날 판매량 128만5184장(한터차트 기준)을 기록, 단숨에 밀리언 셀러를 달성했다. 지난해 발표한 ‘팝팝(poppop)’, ‘컬러(COLOR)’에 이어 통산 세 번째 밀리언셀러다.

데뷔 2주년, 제대로 상승세를 탄 엔시티 위시의 성장한 예능감에도 기대가 모인다. 지난해 ‘팝팝’ 활동 당시 멤버 시온과 재희가 ‘개그콘서트’에 출연에 이어 또 한 번 개그콘서트에 출연하게 됐다.

컴백을 앞두고 웹예능 ‘콜미베이비’, ‘셀폰 KODE’, ‘배좋좋’, ‘집대성’, ‘돌박이일’에 출연해 친근한 이미지를 보여준 엔시티 위시가 ‘개그 콘서트‘ 경력직 다운 예능감을 보여줄 지 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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