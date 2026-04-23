천재교육·천재교과서, 교과서 고난도 유형 대비 고등 ‘올백 1등급 마스터’ 선봬…구매 사은품 증정

이미지=천재교육

천재교육이 고등 내신 기출문제집 신간 ‘올백 1등급 마스터’를 출시하고 도서 2권 이상 구매 시 ‘듬이 1등급 필기세트’를 증정하는 특별 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

‘올백 1등급 마스터’는 고등 내신에 반드시 출제되는 기출 유형과 등급을 가르는 고난도 문항만을 엄선한 내신 대비서다. 내신 기출 문제 5000문항 이상을 분석해 빈출 1등급 변별용 문제를 추려냈으며 22개정 교육과정에 맞춰 2025년 최신 기출 경향을 완벽히 반영했다.

특히 실제 시험지 분석을 토대로 유형과 주제를 선정해 학교 시험에 가장 근접한 문항 구성을 갖췄으며 서술형 문항 비중을 확대해 수행평가까지 한 번에 대비할 수 있다는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 현재 출시된 라인업은 예비 고1 및 고1 학생들을 위한 공통국어1, 공통수학1, 통합사회1, 한국사1, 통합과학1이며 각 영역별 2편은 향후 순차적으로 출시될 예정이다.

과목별 특장점도 뚜렷하다. ▲공통국어1은 총 890 문제가 담겨있으며 9종 교과서의 문학·문법 필수 개념 정리와 고난도 기출 및 서술형 특강을 수록했다. ▲공통수학1은 핵심 개념 압축과 함께 실제 시험과 동일한 형식의 실전 모의고사 문제 910개를 담았으며 ▲통합사회1은 8종 교과서 분석 및 수능·모의고사 기출을 반영한 고난도 문제 1042제로 구성됐다. ▲한국사1은 핵심 키워드를 정리한 '비법 노트'와 기출 분석 문항이 강점이며 총 950개의 문제가 담겨있다. ▲통합과학1은 835개의 문제를 풀 수 있으며 최상위 심화 개념까지 담아 실전 마무리가 가능하다.

천재교육 관계자는 “올백 1등급 마스터는 상위권 도약을 위해 반드시 풀어야 할 고난도 기출문제를 집약한 교재”라며 “1편 출시를 기념해 준비한 1등급 필기세트 증정 이벤트와 함께 내신 고득점을 전략적으로 준비하길 바란다”고 전했다.

한편 교과서 핵심 문항을 엄선하여 만든 ‘올백 1등급 마스터’ 시리즈에 대한 상세 설명과 이벤트 정보는 천재교육 공식 스마트스토어에서 확인할 수 있다. 현재 해당 시리즈는 스마트스토어를 비롯한 온라인 및 전국의 오프라인 서점에서 판매 중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]