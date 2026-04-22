대세 증명…현대차, 뉘르부르크링 24시 11년 연속 출전

2026 ADAC 24h Nürburgring Qualifiers - Nürburgring Norschleife - Germany -

현대자동차 고성능 브랜드 현대 N이 다음 달 14일부터 17일까지 독일에서 열리는 ‘2026 뉘르부르크링 24시 내구레이스’에 출전한다. 현대차는 2016년 첫 출전 이후 올해까지 11년 연속 출전하게 됐다.

현대차는 지난해까지 10년 연속 완주를 이어왔고, 2021년부터 지난해까지 TCR 클래스 5연속 우승을 기록했다. 올해 대회에서는 TCR 클래스 6연패에 도전하는 동시에 SP4T 클래스 첫 출전을 통해 차세대 고성능 파워트레인 검증에 나선다.

이번 대회에는 TCR 클래스의 ‘엘란트라 N TCR’ 1대와 SP4T 클래스의 ‘엘란트라 N1 RP’ 2대 등 총 3대가 출전한다. TCR 클래스는 양산차 형태와 부품을 상당 부분 유지한 투어링카가 경쟁하는 부문이며, SP4T 클래스는 2600cc 이하 터보 엔진을 장착한 차량이 보다 폭넓은 개조를 거쳐 출전하는 클래스다.

SP4T 클래스에 투입되는 엘란트라 N1 RP는 국내 현대 N 페스티벌에서 운용 중인 N1 컵카를 기반으로 개발된 차량이다. 이 차에는 현대 N이 10년 만에 선보일 예정인 양산 전 단계의 차세대 고성능 파워트레인이 탑재됐다. 현대차는 이번 레이스를 통해 해당 파워트레인의 성능과 내구성을 종합적으로 점검할 계획이다.

드라이버 라인업도 국제적으로 꾸려졌다. TCR 클래스의 엘란트라 N TCR은 미켈 아즈코나, 마크 바쎙, 마누엘 라욱, 니코 바스티안 등 유럽 출신 드라이버들이 맡는다. SP4T 클래스에는 미켈 아즈코나, 마누엘 라욱, 마크 발렌바인, 김규민, 김영찬, 신우진, CJ 세풀베다 등이 참가한다.

국내 드라이버 가운데 김규민은 현대 N 페스티벌 N1 클래스에서 2023년과 2024년 2년 연속 우승을 기록했다. 김영찬과 신우진도 2025년 같은 대회에서 각각 1위와 3위를 차지한 바 있다.

현대차는 뉘르부르크링 24시와 WRC 등 모터스포츠 무대를 고성능 기술의 실전 검증장으로 활용해왔다. 레이스를 통해 확보한 데이터를 양산차 개발에 반영하는 방식이다. 실제로 2016년에는 양산 전 단계의 2.0 터보 고성능 파워트레인을 내구레이스에 투입해 성능을 검증했고, 이후 이를 기반으로 i30 N, 아반떼 N, 벨로스터 N 등 고성능 양산차를 선보였다.

현대차는 이 같은 모터스포츠 활동이 현대 N의 3대 DNA인 코너링 성능, 일상 주행성과 트랙 주행 능력을 실제 차량 성능으로 구현하는 기반이 되고 있다고 설명했다.

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무)은 이번 대회가 현대 N의 개발 철학을 보여주는 무대이자 차세대 파워트레인 성능을 입증하는 계기가 될 것이라고 밝혔다.

한편 뉘르부르크링 24시는 노르트슐라이페를 포함한 총 길이 25.378km 서킷에서 열리는 대표적 내구 레이스다. 최대 300m의 고저 차와 약 170개의 코너로 이뤄져 있으며, 평균 완주율이 60~70% 수준에 그칠 만큼 주행 난도가 높은 대회로 꼽힌다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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