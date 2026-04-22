막내의 반란…이수연, ‘망부석’으로 일본팀 제압

MBN 한일가왕전 방송화면. MBN 제공

토탈셋 소속 가수 이수연이 한일 막내 대결에서 짜릿한 우승을 거머쥐며 리틀 다크호스의 저력을 과시했다.

지난 21일 방송된 2026 한일가왕전 1대1 즉흥 선발전에서 이수연은 일본 대표 막내 아라카와 카렌과 맞붙었다. 양국 최연소 참가자인 그는 무대에 앞서 “어리다고 얕보면 큰코다칠 수 있다”며 당찬 각오를 드러내며 분위기를 끌어올렸다.

이수연은 퓨전 국악곡 ‘망부석’을 선곡해 무대 초반부터 강한 인상을 남겼다. 평소의 밝고 순수한 이미지와는 달리 폭발적인 가창력과 카리스마를 발산하며 반전 매력을 보여줬다. 여기에 한국 무용과 장구 퍼포먼스를 더해 현장 관객들의 호응을 이끌어냈다.

무대를 지켜본 일본 출연진들은 “이미 완성형 가수 같다”며 감탄을 표했고, ‘장구의 신’으로 불리는 박서진도 “이수연 때문에 입지가 좁아질 것 같다”고 농담 섞인 찬사를 보냈다.

결국 이수연은 110표를 획득하며 한국 팀의 첫 승리를 이끌었고, 강렬한 존재감을 입증했다. 무대를 거듭할수록 성장세를 보이고 있는 만큼, 앞으로 펼쳐질 활약에도 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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