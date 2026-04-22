브라이언 “김희철, 인사도 안 받아…예전에 정말 싫어했다”

브라이언이 과거 김희철이 연습생이었던 때 있었던 일화를 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘더브라이언 The Brian’ 영상 캡처

그룹 플라이 투 더 스카이 출신 브라이언이 슈퍼주니어 김희철과의 일화를 회상하며 거침없는 입담을 과시했다.

지난 21일 브라이언의 유튜브 채널 ‘더브라이언 The Brian’에는 슈퍼주니어 은혁과 동해가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 과거 SM엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹었던 세 사람은 예전 추억을 공유하며 남다른 케미스트리를 선보였다.

특히 이날 브라이언은 연습생 시절 김희철에게 가졌던 서운함을 솔직하게 털어놓아 눈길을 끌었다. 그는 “솔직히 말하면 연습생 때 희철이를 정말 싫어했다”고 폭탄 발언을 던지며 당시 상황을 설명했다.

브라이언은 “과거 청담동 거리를 걷다 먼저 김희철을 알아보고 인사를 건넸지만 ‘아, 네’ 하고 지나쳤다”며 “SM에서 봤던 애인데 인사를 안 하더라”고 전했다.

이어 “지금은 희철이 좋아하지만 연습생 때 희철이가 시력이 안 좋았던 걸 몰랐다”고 덧붙이며 오해였음을 시사했다. 그러나 이를 듣던 은혁은 “그 당시 희철이 형이면 눈이 안 좋았던 게 아니었을 수도 있다”고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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