하이로닉, 스페인 뷰티·헬스케어 기업과 실크로 독점 계약

하이로닉이 스페인 현지 파트너와 손잡고 유럽 에스테틱 의료기기 시장 공략에 속도를 낸다.

하이로닉은 스페인 미용·헬스케어 기업 아프로디테 헬스 앤드 뷰티와 의료기기 실크로™(SILKRO™)의 독점 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 2026년부터 2028년까지 약 3년이며, 규모는 157만5000달러다.

아프로디테 헬스 앤드 뷰티는 스페인을 기반으로 에스테틱 장비와 코스메틱 제품을 유통하는 기업이다. 하이로닉은 이번 계약을 계기로 스페인을 유럽 시장 확장의 교두보로 삼고, 현지 유통 파트너십을 바탕으로 시장 진입을 본격화할 계획이다.

실크로는 마이크로니들을 피부에 침투시키거나 핸드피스 전극을 통해 고주파(RF) 에너지를 전달해 조직 응고를 유도하는 의료기기다. 통증 저감을 고려한 설계가 적용됐으며, RF와 플라즈마 기술을 결합한 복합 에너지 구조를 바탕으로 피부 표면과 심부층에 동시에 작용하도록 개발됐다.

여기에 다양한 기능의 핸드피스를 활용할 수 있는 구조를 적용해 한 대의 장비로 여러 시술 목적에 대응할 수 있도록 했다. 얼굴과 바디 등 적용 범위도 넓고, 사용자 편의성을 반영한 인터페이스를 갖춰 장비 운용 효율성도 높였다는 설명이다.

하이로닉은 2022년 동일 계열 제품으로 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 획득한 바 있다. 현재는 실크로의 유럽 CE MDR 인증 절차를 진행 중이며, 인증이 마무리되면 유럽 시장 진출에도 한층 속도가 붙을 전망이다.

하이로닉 관계자는 “현지 파트너와의 협력을 통해 유럽 시장 내 입지를 확대해 나갈 계획”이라며 “지속적인 제품 공급과 마케팅 지원을 바탕으로 장기적인 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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