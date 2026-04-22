홀트아동복지회 산하 대구한부모가족복지상담소, 지역 어린이집과 MOU

아동과 가정의 위기 신호를 더 이른 단계에서 포착하기 위해 지역 보육기관과 복지기관이 손을 맞잡았다.

홀트아동복지회 산하시설인 대구한부모가족복지상담소는 최근 구립화성파크드림어린이집, 반도유보라어린이집과 한부모가족 및 취약가족의 조기 발굴과 맞춤형 지원 연계를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 어린이집과 복지기관 간 협력 체계를 촘촘히 구축해 도움이 필요한 아동과 가정을 조기에 찾아내고, 상황에 맞는 지원으로 연결하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 참여 기관들은 한부모가족과 취약가족 발굴 및 사례 연계, 아동의 건강한 성장과 정서 안정을 위한 보육 지원 협력, 부모 상담과 양육 정보 공유, 지역사회 자원 연계를 통한 통합 지원 체계 마련 등에 힘을 모으기로 했다.

대구한부모가족복지상담소는 이번 협약을 계기로 보육 현장과의 접점을 넓혀 위기 가정을 보다 신속하게 발굴하고, 지역사회 안에서 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 연계 기능을 강화할 방침이다.

김원태 대구한부모가족복지상담소장은 “어린이집은 아동과 가족의 변화를 가장 먼저 발견할 수 있는 중요한 현장”이라며 “이번 협약을 통해 아동과 가족이 지역사회 안에서 안정적으로 생활할 수 있도록 실질적인 지원 체계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

어린이집 관계자 역시 “보육 현장에서 발견되는 가정의 어려움을 전문기관과 연계할 수 있다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회에서 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 지속적인 협력을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 홀트아동복지회가 운영하는 대구한부모가족복지상담소는 한부모가족의 임신·출산부터 양육·돌봄, 교육·자립에 이르기까지 생애주기별 맞춤복지 서비스를 제공하고 있다. 또한 심리상담 및 자조모임 지원, 인식개선 캠페인 등 한부모가족이 사회에서 고립되지 않고 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 포괄적인 지원에 힘쓰고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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