레드벨벳 조이, 타이트한 레깅스 자태…일본 열도 홀린 ‘무결점 몸매’ [스타★샷]

조이가 일본에서 휴가를 즐기고 있다. 출처=조이 인스타그램

그룹 레드벨벳의 멤버이자 배우로 활동 중인 조이가 일본에서의 다채로운 근황을 공유하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

22일 조이는 자신의 SNS 계정에 특별한 멘트 없이 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 조이는 몸매 라인이 선명하게 드러나는 타이트한 블랙 셔츠와 레깅스 차림으로 건강미 넘치는 실루엣을 과시하며 변함없는 비주얼을 자랑했다.

또 다른 사진에서는 일본 전통 의상인 유카타를 입고 단아한 매력을 발산했다. 머리에 핀을 꽂고 편안한 미소를 지어 보인 조이는 특유의 맑고 깨끗한 피부로 ‘과즙미’ 넘치는 미모를 다시 한번 입증했다. 이외에도 조이는 하늘색 트레이닝복 차림으로 일본 곳곳을 누비며 자유로운 여행의 정취를 만끽하는 모습을 보였다.

한편 조이는 현재 가수 크러쉬와 공개 열애를 이어가고 있으며 레드벨벳 활동뿐만 아니라 배우로서도 입지를 넓혀가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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