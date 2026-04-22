교섭 대상·책임 경계 등 불명확…현장 혼란 키워

노란봉투법 시행 한 달 만에 산업 현장의 긴장감이 빠르게 높아지고 있다. 원·하청 구조에서 교섭 사각지대를 줄이고 하청 노동자의 권리를 보장하겠다는 입법 취지는 바람직하지만 현장에서는 사용자 범위와 교섭 대상, 손해배상 책임, 산업안전 관리 경계가 뚜렷하게 정리되지 않으면서 분쟁 우려가 커지는 양상이다.



22일 고용노동부에 따르면 노란봉투법 시행일인 올해 3월 10일부터 지난 9일까지 한 달 동안 372개 원청 사업장을 상대로 1011개 하청노조·지부·지회가 교섭을 요구했다. 관련 조합원은 약 14만6000명이다.



교섭 요구는 급증했지만 실제 절차가 본격화한 사업장은 아직 많지 않다. 교섭 요구 사실을 공고한 원청은 33곳, 교섭 요구 노조 확정 공고까지 마친 곳은 19곳에 그쳤다. 상당수 사업장이 사용자성 판단과 교섭단위 분리 문제를 둘러싸고 노동위원회 판단을 먼저 구하는 단계에 머물러 있어서다.



정부는 교섭 요구 증가세가 중·후반으로 갈수록 둔화하고 있다는 점을 들어 제도가 초기 혼란을 지나 단계적 안착 국면에 들어서고 있다고 보고 있다. 하지만 재계와 산업 현장 분위기는 다르다. 누가 사용자에 해당하는지, 어떤 사안까지 원청이 교섭해야 하는지 경계가 여전히 불명확하다는 지적이다.



특히 생산 방식 변경, 외주화, 자동화, 공정 재편, 조직 개편 같은 경영상 판단이 근로조건과 맞물리면서 교섭 의제로 확장될 수 있다는 점이 기업들에 부담으로 작용하고 있다. 익명을 요구한 한 경제단체 관계자는 “생산 방식 변경과 외주화, 자동화 같은 경영상 판단과 근로조건의 경계가 흐려지면서 기업으로서는 경영 혁신 사안 중 어떤 게 노조 개입과 교섭 대상이 될지 예측하기 어려워졌다”고 푸념했다.



손해배상 제한을 둘러싼 우려도 적지 않다. 재계에서는 불법쟁의에 대한 억지력이 약화하면 산업 현장 리스크가 더 커질 수 있다는 시각이 퍼져 있다.



산업안전 영역에서는 법 간 충돌 가능성도 제기된다. 중대재해처벌법과 산업안전보건법에 따라 원청이 하청 근로자 안전관리 조치를 강화할수록 그 자체가 노란봉투법상 “실질적 지배력”의 근거가 돼 하청노조와의 직접 교섭 의무로 이어질 수 있기 때문이다.



실제 일부 현장에서는 하청노조가 산업안전을 교섭 의제로 내세우고 노동위원회도 원청의 안전관리 관여 정도를 사용자성 판단 요소로 보는 흐름이 나타나고 있다. 기업들 사이에서는 안전관리를 강화하면 교섭 부담이 커지고 이를 소홀히 하면 형사처벌 위험을 안게 되는 딜레마에 빠졌다는 하소연도 나온다.



문제는 교섭 테이블에 앉은 뒤에도 쟁점이 이어질 수 있다는 점이다. 산업안전을 고리로 교섭이 시작되더라도 이후 직접고용, 임금 인상, 자동화 중단 같은 의제가 추가로 제기될 경우 사안마다 다시 사용자성과 실질적 지배력 범위를 다퉈야 한다는 지적이 나온다.

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