세터 이민규, 한국전력과 FA 계약… “전술적 완성도 높여줄 핵심 자원”

사진=한국전력 빅스톰 제공

프로배구 남자부 한국전력이 자유계약선수(FA) 세터 이민규를 영입했다.

이민규는 2013년 러시앤캐시(현 OK저축은행)에 입단했다. 12시즌 동안 한 팀에서만 뛰다가 이번에 처음으로 새로운 유니폼으로 갈아입었다. 지난 시즌에는 36경기에서 147세트를 소화하며 세트 5위(세트당 10.599개)에 올랐다.

빠른 토스 워크와 안정적인 경기 운영 능력이 장점이다. 191cm의 장신 세터로 블로킹 능력과 공격 조율 능력을 두루 갖춘 자원으로 평가받는다.

한국전력은 관계자는 “이민규는 풍부한 경험과 승부처에서의 침착한 경기 운영 능력을 갖춘 세터”라며 “팀의 전술적 완성도를 높여줄 핵심 자원으로서 차기 시즌 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 전했다.

이민규는 “새로운 도전의 기회를 준 한국전력에 감사드린다”며 “하루빨리 팀에 적응해 팬 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 좋은 경기력으로 보답하겠다”고 이적 소감을 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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