리빌딩에 대한 해답…‘리빌딩, 강팀은 어떻게 만들어지는가?’ 출간

사진=페이스 메이커 제공

강팀은 하루아침에 탄생하지 않는다. 좋은 선수를 알아보는 눈, 실패를 견디게 하는 육성 시스템, 일관된 운영 철학, 그리고 그라운드 밖 조직 문화까지 맞물릴 때 비로소 강한 팀이 완성된다.

프로야구도 예외는 아니다. 문화일보 정세영 기자와 류선규 전 SSG 단장, 손윤·유효상 아마야구 전문 칼럼니스트가 함께 쓴 야구 전문서 ‘리빌딩, 강팀은 어떻게 만들어지는가?’가 20일 출간됐다. 출판사 페이스메이커(원앤원북스)는 “선수와 팀의 결과를 좇는 데 그치지 않고, 스카우팅과 육성, 운영, 경영까지 구단의 전 과정을 입체적으로 풀어낸 책”이라고 소개했다.

저자진의 조합부터 눈에 띈다. 한국야구기자회 회장을 맡고 있는 정 기자는 현장 20년차 야구 기자로 한국 프로야구를 오랫동안 취재해왔다. 류 전 단장은 LG, SK, SSG를 거치며 26년간 프로야구단 프런트에서 일했다., 2022년 SSG의 와이어 투 와이어 우승을 이끌기도 했다. 손윤과 유효상 칼럼니스트는 아마야구 현장을 꾸준히 추적하며 유망주와 육성 시스템을 깊이 있게 분석해왔다.

책은 총 4개 파트로 구성됐다. 파트 I ‘스카우팅: 한 번의 선택이 10년을 좌우한다’는 현재 성적보다 좋은 결과가 반복될 이유를 읽어내는 일이 스카우팅의 핵심이라고 말한다. 파트 II ‘육성: 재능은 시스템으로 완성된다’는 신인에게 실패를 견디며 성장할 수 있는 자리와 시간을 설계하는 시스템의 중요성을 강조한다.

파트 III ‘운영: 성적은 하루아침에 만들어지지 않는다’에서는 감독 선임 철학과 조직 운영의 일관성을 강팀의 기반으로 제시한다. 파트 IV ‘경영: 강팀은 그라운드 밖에서 완성된다’에서는 KBO리그의 오너십 구조와 프런트 권한, 인프라 구축, 팬 소통, 지역사회 협력, 미디어 대응 등 구단 경영 전반을 짚는다.

각 파트 말미에는 김지훈 고려대 감독, 조성환 전 두산 감독대행, 차명석 LG 단장, 신영철 전 SK 사장 등의 인터뷰를 실어 현장성을 더했다. 이론과 실무, 현장의 목소리가 함께 맞물리며 책의 완성도를 끌어올린다.

허구연 KBO 총재와 10개 구단 단장이 한 목소리로 이 책을 추천했다. 한두 명의 찬사가 아니라 프로야구계를 움직이는 인사들이 이 책을 추천했다는 점에서, ‘리빌딩, 강팀은 어떻게 만들어지는가?’는 더욱 높은 신뢰를 얻는다.

이 책은 결국 프로야구를 보는 방식 자체를 바꿔 묻는다. 왜 어떤 팀은 오래 강하고, 어떤 팀은 잠깐 반짝한 뒤 무너지는가. 그 질문에 대해 현장 취재와 프런트 실무, 아마야구 관찰이 한데 엮인 답을 내놓는다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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