김재환, “노래 실력보다 미모 리즈 원해”…솔직 답변 ‘웃음’ (김희철의 추카추카추)

가수 김재환이 ‘김희철의 추카추카추’에 출연한다. 사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

가수 김재환이 ‘김희철의 추카추카추’에 출연한다.

23일 오후 6시 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 21회에는 최근 워너원 재결합으로 화제를 모은 김재환이 게스트로 등장한다. 그는 제대 후 첫 솔로 컴백을 맞아 신곡 ‘지금 데리러 갈게’를 비롯해 ‘Truth or Death’, ‘달팽이’ 무대를 선보일 예정이다.

김재환은 전역 이후에도 변함없는 비주얼과 한층 업그레이드된 가창력으로 무대를 꾸민 것으로 전해져 기대를 모은다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

이날 김재환은 “제대 후 팬들과 만나는 첫 공식 스케줄”이라며 군 생활을 비롯해 그동안 팬들이 궁금해했던 이야기를 솔직하게 털어놓는다. 특히 앞서 워너원 윤지성이 출연 당시 언급했던 ‘김재환 케어법으로 언급했던 ‘배 긁어주기’ 일화에 대한 비하인드도 직접 공개하며 현장의 웃음을 자아냈다는 후문이다.

또한 최근 입대한 강다니엘을 향해 웃음과 감동을 담은 영상 편지를 전해 훈훈한 분위기를 더했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

이어진 밸런스 게임에서는 ‘매일 미모 리즈 vs 매일 가창력 리즈’ 질문에, 김재환은 “노래 실력보다 미모 리즈를 원한다”고 답해 팬들의 웃음을 자아냈다. 이후 이어진 신곡 무대에서는 감성적인 보컬과 폭발적인 가창력으로 분위기를 반전시키며 깊은 여운을 남겼다는 전언이다.

김재환의 재치있는 입담과 감성 폭발한 무대, 그리고 ‘김재환 케어법’의 전말은 ‘김희철의 추카추카추’ 21회를 통해 확인할 수 있다.

한편 ‘김희철의 추카추카추’ 는 슈퍼주니어 김희철이 호스트로 나서 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램으로, 매주 목요일 오후 6시에 에피소드가 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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