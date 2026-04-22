김해 월스포츠FC U18, 이주섭 감독 선임 “건강한 축구인 육성”

사진=김해 월스포츠 U18 제공

김해 월스포츠 U18(최월규 대표)이 변화를 꾀한다. 올해 창단 2년 차. 팀의 문화를 만들고 발전적인 팀으로 성장시킬 수 있는 적임자로 이주섭 감독을 선택했다.

이 감독은 다양한 카테고리를 경험한 지도자다. 유소년 레벨뿐 아니라 여자 최상의 리그인 WK리그에서도 지도 경력을 쌓았다. 대한축구협회(KFA)에서 지도자 강사로 활동하는 등 최근 트렌드를 잘 이해하고 있는 점 또한 높은 평가를 받았다.

최 대표는 “오랜 시간 에이전시를 운영하며 성공한 선수들(구자철, 강민수, 이정협, 이영준 선수 등)의 특징을 관찰했는데, 축구 요소뿐 아니라 태도, 노력, 열정, 겸손과 같은 인성적 요소들을 갖추고 있는 선수들이 어려움을 극복하고 성공에 도달하는 것을 지켜봐 왔다”면서 “이러한 건강한 축구인을 육성하고자 하는 것이 이 팀을 설립하고 제가 운영하고자 하는 방향성”이라고 전했다. 이어 “이러한 측면에서 이 감독과 생각하는 방향성과 공감대가 잘 형성됐다. 앞으로 팀의 긍정적 변화를 기대하고 있다.”라고 전했다.

이 감독은 “현재 시즌 진행 중이므로, 큰 변화보다는 짧은 시간 안에 발전 가능한 요소부터 점진적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다. 또 “앞으로 월스포츠 U18 선수들이 축구 선수뿐만 아니라 사회에 좋은 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 것이 저의 최종 목표”라고 덧붙였다.

이 감독이 이끄는 김해 월스포츠 U18 팀은 5월 통영에서 열리는 제31회 무학기 전국고등학교 축구대회에 참여, 팀 빌딩 작업을 시작한다.

사진=한수원 축구단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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