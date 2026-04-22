MBC·SBS 협상 불발…북중미 월드컵 JTBC·KBS 체제

JTBC '2026 북중미 월드컵' 중계 포스터. JTBC 제공

JTBC와 MBC·SBS가 진행해온 ‘2026 북중미 월드컵’ 중계권 재판매 협상이 최종 결렬되면서 오는 6월 개막하는 대회는 JTBC와 KBS 두 곳에서만 중계될 예정이다.

JTBC는 22일 입장문을 통해 “지상파 3사에 동일한 조건을 제시하고 21일까지 답변을 받은 결과 KBS와 공동 중계를 확정했다”며 “오늘부로 TV 중계권 재판매를 마무리하고 본격적인 준비에 들어간다”고 알렸다.

앞서 JTBC는 2026~2032년 동·하계 올림픽과 2025~2030년 월드컵 중계권을 단독 확보한 뒤 지상파 3사에 재판매를 추진했지만 협상이 성사되지 않았다. 이 여파로 지난 2월 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 단독 중계하기도 했다.

이 과정에서 ‘보편적 시청권 침해’ 논란이 제기되자 JTBC는 월드컵 중계권 재판매를 위해 다시 협상에 나섰다. JTBC는 KBS에 약 140억 원의 중계권료를 제시했고 KBS는 이를 수용한 것으로 알려졌다. 반면 MBC와 SBS는 120억 원 이상은 어렵다는 입장을 고수하며 협상이 무산됐다.

이번 북중미 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3개국 공동 개최로, 사상 처음 104경기가 펼쳐지는 대회다.

JTBC는 “대규모 제작·기술 인력을 현지에 파견하고, 배성재 캐스터 등 최정상급 중계진을 투입해 생생한 현장감을 전달하겠다”고 밝혔다. 이어 “올림픽에 이어 월드컵 중계권 협상이 길어지며 우려를 낳은 점에 책임을 느낀다”며 “완성도 높은 중계로 보답하겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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