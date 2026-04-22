‘심우면 연리리’ 박성웅, 초토화된 배추밭에 절규…이서환과 결국 정면충돌

‘심우면 연리리’ 박성웅과 이서환 두 집안이 정면 충돌한다.

오는 23일 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 5회에서는 연리리 ‘쌩신입’ 성태훈(박성웅 분) 가족과 ‘고인물’ 임주형(이서환 분) 가족이 신경전을 벌인다.

앞서 성태훈은 회사 ‘맛스토리’로 보낼 배추 모종을 준비하던 중 사사건건 시비를 거는 이장 임주형과 부딪혔다. 이들이 멱살을 잡고 몸싸움까지 벌이는 와중에도 성태훈의 아들 성지천(이진우 분)과 임주형의 딸 임보미(최규리 분)는 서로에게 설레임을 느끼며 입을 맞추는 모습으로 두 집안은 더욱 복잡하게 얽히기 시작했다.

5회 방송에서는 돌발 입맞춤과 함께 청정 로맨스의 포문을 연 성지천과 임보미와는 달리 철천지원수가 된 성태훈과 임주형이 다시 한번 날 선 대치를 이어간다.

성태훈은 처참하게 짓밟힌 배추밭에 절규해 긴장감을 높인다. 조미려(이수경 분)와 세 아들이 정성껏 가꾼 밭이 망가진 것을 본 성태훈은 범인으로 임주형을 의심한다. 분노한 성태훈은 임주형의 집을 찾아가 사실을 따져 묻고, 두 사람의 감정의 골은 걷잡을 수 없이 깊어진다. 성태훈이 임주형을 범인으로 확신하게 된 이유는 무엇인지 궁금증을 자극한다.

두 집안 아내들의 충돌로 걷잡을 수 없는 상황에 빠져든다. 임주형의 아내 남혜선(남권아 분)은 조미려의 말 한마디에 이성을 잃고, 예상치 못한 그녀의 모습에 성태훈과 조미려 역시 놀라움을 감추지 못한다. 성가네와 임가네의 전면전 속에서 두 집안의 운명이 어디로 향하게 될지, 배추밭을 망가뜨린 범인은 밝혀질 수 있을지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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