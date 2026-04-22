정우, 첫 연출작 ‘짱구’ OST 직접 불렀다…오늘(22일) ‘질문’ 발매

배우 정우가 자신이 연출·주연으로 나선 영화 ‘짱구’ OST를 직접 가창했다.

22일 OST 제작사 호기심스튜디오에 따르면 이날 오후 6시 정우가 부른 영화 ‘짱구’의 OST ‘질문’이 발매된다.

‘짱구’는 배우의 꿈을 안고 상경한 짱구(정우 분)의 치열한 오디션 도전기와 좌충우돌 생존기를 리얼하게 다뤘다. 정우가 시나리오를 집필하고 공동 연출과 주연을 맡았다. 2009년 개봉해 팬들 사이에서 인기를 끈 영화 ‘바람’ 이후의 이야기를 다뤘다.

‘질문’은 1980년대 초반의 레트로하고 빈티지한 팝 발라드 사운드 위에 정우의 담백한 보이스를 더해 서정적인 분위기를 극대화한 곡이다. 막막한 어른의 문턱 앞에 선 청춘들에게 따뜻한 위로를 건네며 방황의 시간마저 목적지를 향해 나아가는 과정임을 일깨워준다.

이번 OST는 ‘폭싹 속았수다’, ‘이태원 클라쓰’, ‘나의 아저씨’ 등을 통해 섬세한 음악 세계를 선보인 박성일 음악감독이 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다. 찰나의 감정까지 소리로 치환해내는 디렉팅으로 영화의 정서를 잇는 웰메이드 OST를 완성했다.

정우는 감독 데뷔작 ‘짱구’의 각본, 연출, 연기에 이어 OST 가창까지 작업 전반에 참여하며 작품에 대한 각별한 애정을 드러냈다. 주인공 짱구의 감정선을 보다 선명하게 구축하며 관객들에게 더욱 진한 여운을 남길 것으로 기대를 모은다.

이날 개봉한 ‘짱구’는 제30회 부산국제영화제(BIFF) ‘한국영화의 오늘 스페셜 프리미어’와 제4회 요코하마 국제 영화제 경쟁 부문에 선정되는 등 작품성을 인정 받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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