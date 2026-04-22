‘K-팝 기획자’ 나상천, 소설가 데뷔…산티아고 순례길 완주 끝에 ‘어느 멋진 도망’ 출간

K-팝 기획자 겸 극작가 나상천이 첫 장편소설 '어느 멋진 도망'을 출간하며 소설가로 정식 데뷔했다.



22일 KT 밀리의서재 출판 브랜드인 오리지널스를 통해 정식 출간한 '어느 멋진 도망'은 스페인 산티아고 순례길 800km를 배경으로 각기 다른 사연을 품은 네 인물의 여정을 그렸다. 아내를 잃고 요리사로 새 삶을 시작한 중년 셰프 킴스, 오디션 낙방의 고배를 마시는 싱어송라이터 지망생 도로시, 불가능에 가까운 구독자 33만 명 미션을 수행 중인 유튜버 로저, 무거운 비밀을 안고 길 위로 숨어든 스물한 살 청년 준상이 주인공이다. 이들이 33일간 같은 길을 걸으며 각자 도망쳐온 상처를 마주하고, 치유와 변화를 맞이하는 과정을 담았다.

정식 출간에 앞서 밀리의서재 창작 플랫폼 '밀리로드'를 통해 사전 공개된 '어느 멋진 도망'은 밀리의서재 역사상 연재 최단기간 최다 '밀어주기'를 달성했다. 주간·월간 톱 10을 기록하는 등 폭발적인 인기를 얻으며 베스트셀러 탄생을 예고했다.

유명 인사들의 서평도 잇따르고 있다. 시인 겸 작사가 원태연은 "나도 내 상처에서 멋지게 도망치고 싶을 만큼 가슴이 떨렸다"고 했고, 가수 HYNN(박혜원)은 "우리를 가두고 있던 이정표에서 벗어날 용기를 얻었다"고 소감을 전했다. 영화평론가 전찬일은 "재미와 감동, 교훈을 두루 겸비한 수작"이라 평했으며 대중문화평론가 강태규는 "문학과 공연 문화를 관통할 걸출한 작품이 탄생했다"고 극찬했다.

나 작가는 책을 집필하기 위해 2023년과 2024년 두 차례에 걸쳐 산티아고 순례길을 직접 완주했다. 이를 통해 얻은 경험을 바탕으로 집필해 사실감을 더했다. 길 위에서 마주한 인연과 스스로에 대한 성찰이 소설 곳곳에 녹아있어 깊은 위로와 울림을 선사할 전망이다.

나 작가는 소설 출간과 함께 이를 원작으로 한 뮤지컬 '까미난떼'를 병행 개발 중이다. 지난 2월 넘버 쇼케이스를 성공적으로 마친 '까미난떼'는 오는 2027년 8월 정식 공연을 목표로 준비 중이다.

출판과 공연을 아우르는 '원 소스 멀티 유즈'(OSMU·One Source Multi Use) 콘텐츠로 기대를 모으고 있는 '꿈의 숲' 첫 번째 프로젝트는 나 작가만의 감성을 글과 무대 위에서 동시에 피워낼 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]