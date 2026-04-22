윤서빈, '눈이 부시게' 주인공 출연 확정…가장 찬란하고 애틋한 로맨스

배우 겸 가수 윤서빈이 음악극 '눈이 부시게' 주인공에 낙점됐다.

오는 6월 16일부터 서울 삼성동 백암아트홀에서 5주간 공연하는 음악극 '눈이 부시게'는 동명의 JTBC 인기 드라마를 원작으로 한다. 시간을 둘러싼 특별한 설정을 통해 가족과 사랑, 기억과 일상의 소중함을 무대만의 언어로 재해석한 작품이다.

윤서빈이 열연을 펼칠 '준하'는 극 중 혜자의 삶에 가장 아름답고도 아픈 흔적을 남기는 인물이다. 내면의 깊은 상처와 고독을 안고 살아가지만, 혜자를 만나 비로소 가장 찬란한 시간과 마주하게 되는 존재다. 윤서빈은 자신만의 매력을 담은 섬세한 연기로 준하의 애틋한 정서를 그려내며 작품의 몰입도를 높일 전망이다.

윤서빈은 그동안 장르를 불문한 활발한 활동으로 배우로서의 입지를 다져왔다. 영화 '전력질주'를 통해 성공적인 스크린 데뷔를 마친 것은 물론, 쇼뮤지컬 '드림하이', 드라마 'AAA 건전지입니다만' 등 무대와 작품을 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]