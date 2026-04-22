박혜경, 라디오 종횡무진 활약…명불허전 '입담+라이브' 뽐냈다

사진=민사운드그룹

가수 박혜경이 라디오에서 종횡무진 활약 중이다.

박혜경은 지난 15일 SBS 러브FM ‘유민상의 배고픈 라디오’에 출연해 밝고 유쾌한 에너지로 방송의 분위기를 주도했다. 특유의 솔직한 입담과 센스 있는 리액션으로 유민상, 정동화와 자연스러운 호흡을 완성하며 웃음을 이끌었다.

이어진 라이브에서는 박혜경 특유의 감성 짙은 보이스와 안정적인 가창력을 뽐냈다. 음악과 토크를 넘나드는 ‘올라운더’ 면모로 프로그램 전반을 이끌며 ‘믿고 듣는 아티스트’의 진가를 입증했다.

또한 박혜경은 21일 방송된 BTN라디오 ‘러브렌즈 박시환입니다’에 출연해 깊이 있는 토크와 음악으로 청취자들과 만났다. 편안하면서도 진정성 있는 대화로 자신의 음악 이야기와 근황을 풀어내며 공감대를 형성했다.

특히 라이브 무대에서는 특유의 섬세한 감성과 탄탄한 가창력으로 스튜디오를 사로잡았다. 안정적인 보컬과 감정 전달로 다시 한번 ‘믿고 듣는 보컬리스트’의 면모를 드러냈다.

이처럼 박혜경은 토크와 음악, 공감을 모두 아우르는 활약을 펼치며 라디오의 활약은 물론 최근 신촌, 홍대, 여의도에서 신곡 발매 기념 버스킹을 진행하며 변함없는 감성과 존재감으로 대중과 자연스럽게 소통했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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