토종 펫푸드 기업 우리와… ‘펫페어’ 기념 온라인 프로모션

네이버 스마트스토어에서 진행하는 ‘온라인 펫페어’ 프로모션 이미지. 우리와주식회사 제공

토종 펫푸드 기업 우리와가 ‘네이버 스마트스토어 온라인 펫페어’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

오는 24~30일 진행되는 이번 프로모션은 ‘2026 케이펫페어 부산’ 참가를 기념, 전시 부스 콘셉트를 온라인 쇼핑에 맞게 재구성했다. 우리와는 24~26일 부산 벡스코 제2전시장에서 열리는 케이펫페어 부산에서 자체 생산 시설인 ‘우리와 펫푸드 키친’ 콘셉트로 꾸민 부스에서 체험 행사를 진행할 예정이다.

우리와 측은 “이번 온라인 프로모션은 우리와 펫푸드 키친의 ZONE 관리 시스템처럼 스마트스토어를 레드(첫 구매 체험존), 옐로(집사 PICK! 인기존), 블루(최저가 보장존)로 나눠 차별화된 혜택과 상품 큐레이션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓혔다”고 설명했다.

구체적으로 첫 구매 체험존에서는 신규 고객을 대상으로 최대 1만원 쿠폰을 제공하며, ANF 6Free+, 프로베스트캣 대용량 사료, 이즈칸 기능성 제품, 웰츠 저지방 제품 등 브랜드별 인기 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

집사 PICK! 인기존에서는 자체 온라인몰(이리온몰)에서 검증된 베스트셀러 사료 제품을 중심으로 다양한 세트 상품과 추가 혜택을 마련했다.

최저가 보장존에서는 이즈칸·웰츠 등 주요 브랜드 제품을 최대 40% 할인가에 제공하는 클리어런스 세일이 진행된다.

첫 구매 쿠폰과 추가 혜택을 적용할 경우 프로베스트 일부 제품 기준 최대 64% 할인가로 구매할 수 있다고 회사는 설명했다.

우리와 관계자는 “케이펫페어 현장에서 선보이는 체험형 부스 콘셉트를 온라인에서도 경험할 수 있다”며 “앞으로도 다양한 채널을 통해 고객 접점을 확대할 것”이라고 말했다.

한편 충북 음성군 위치한 우리와 펫푸드 키친은 원료 입고부터 생산·포장까지 전 과정을 추적 관리하는 스마트 팩토리 시스템을 기반으로 운영된다. HACCP 및 유기농 생산 인증 등을 바탕으로 식품 수준의 위생 관리와 품질 책임제를 적용하고 있으며, 연간 최대 12만 톤의 생산 능력을 갖췄다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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