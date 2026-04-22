카드 BM, 성난 피지컬 '눈길'…“윤여정 선생님과 호흡, 복 받은 경험” [화보]

그룹 카드(KARD) 멤버 BM이 새 화보에서 옴므파탈 매력을 과시했다.

패션 매거진 데이즈드는 최근 공식 SNS를 통해 BM과 함께한 화보를 공개했다. '착한 사람'이라는 콘셉트 아래 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2를 통해 데뷔 첫 연기에 도전한 BM의 새로운 얼굴이 담겼다.

BM은 콘셉트에 따라 폭넓은 표현력을 오가며 다채로운 매력을 뽐냈다. 때로는 장난기 가득한 표정으로 자유분방한 에너지를, 때로는 탄탄하게 다져진 근육으로 치명적인 매력을 아울렀다. BM만의 과감하면서도 대담한 포즈로 쿨한 매력을 선사해 눈길을 끌었다.

BM은 첫 연기 도전에 대한 솔직한 이야기를 전했다. 배우 윤여정 등과 호흡을 맞춘 것에 대해 "윤여정 선생님이 제 눈에 뽀뽀해 주시는 신이 있는데, 선생님은 그 순간만큼은 캐릭터 그 자체셨다. 덕분에 저 역시 BM에서 우시가 될 수 있었다. 복 받은 연기 첫 경험이었다"고 밝혔다.

요즘 하고 싶은 이야기에 대한 물음에는 '진실된 이야기'를 꼽았다. BM은 "'내가 제일 멋있어'라는 이야기를 선호했다면, 지금은 제 음악을 듣고 그 시기에 맞게 추억을 떠올리셨으면 한다. 좋은 에너지를 남기고 싶다"라고 전했다. BM의 더 많은 화보와 인터뷰는 데이즈드 2026 썸머 에디션을 통해 만나볼 수 있다.

BM은 지난 17일 공개된 '성난 사람들' 시즌2를 통해 배우로서 첫 발을 내디뎠다. 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움을 그린 작품이다. BM은 컨트리클럽 내 테니스 숍을 운영하는 테니스 코치 '우시' 역을 맡아 미묘한 관계의 균열을 입체적으로 그렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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