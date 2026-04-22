홍석천, 방콕 축제서 쓰러진 여성 도왔다…“안전이 최우선”

사진 = 홍석천 SNS 계정

방송인 홍석천이 방콕 송크란 축제 현장에서 안전의 중요성을 재차 강조하며 주의를 당부했다.

홍석천은 22일 자신의 SNS에 “방콕 송크란 사고. 안전이 제일”이라는 글과 함께 관련 영상을 공개했다.

그는 “방콕 송크란 축제는 새해 맞이 물축제인데 매년 사고도 끊이질 않는다 한다”며 “올해도 191명의 사망자와 수백명의 부상자가 나왔다는 뉴스가 전해진다. 각종 교통사고가 많지만 마약과 음주가 과해 소중한 생명을 잃는 청년들도 많다. 페스티벌 DJ 초청받아 나도 이번 송크란에 참여해보았다”고 밝혔다.

이어 “다른 페스티벌에서 동생들과 즐기는 도중 음주와 저체온증으로 쓰러진 태국 여성분을 안전한 곳으로 옮겨드렸는데 큰 사고로 이어지지 않아 다행이었다”고 당시 상황을 설명했다. 그는 “음주 상태에서 장시간 물을 맞으며 춤을 추고 소리 지르고 하면 갑자기 쇼크나 저체온증이 올 수 있으니 각별히 조심하길. 올여름 각종 축제들이 있을텐데 무엇보다 안전하게 즐기길 바란다”고 당부했다.

또 “젊음은 아름답다. 다만 책임감 있게 행동하자. -50대중반 꼰대아저씨가- 저 태국 여성분은 내가 홍석천임을 알까?”라고 덧붙이며 유쾌하게 마무리했다.

공개된 영상 속 홍석천은 축제 현장에서 갑작스럽게 쓰러진 여성을 발견하고 즉시 다가가 부축한 뒤, 주변의 도움을 받아 안전하게 이동할 수 있도록 조치했다. 또한 혼잡한 인파 속에서도 동행자들의 이동을 돕고 길을 안내하는 등 현장을 살피며 적극적으로 도움을 주는 모습도 담겼다.

한편 홍석천은 최근 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연해 2008년 입양한 딸이 내년 1월 결혼식을 올린다고 밝혀 화제를 모았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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