서수희, 새 화보서 뽐낸 세련→러블리 매력…“액션이나 시대극 도전하고파”

배우 서수희가 새 화보를 통해 반전 매력을 뽐냈다.

22일 소속사 제이와이드컴퍼니는 서수희의 콘셉트 화보 'WIDE SCENE(와이드 씬)'을 선보였다. 'WIDE SCENE'은 배우들의 폭넓은 스펙트럼을 기록하는 포토 프로젝트로, 서수희는 이번 화보를 통해 다양한 매력을 아우르며 뛰어난 콘셉트 소화력을 입증했다.

공개된 화보 속 서수희는 단정하고 깔끔한 프레피 룩으로 시선을 사로잡았다. 타이와 안경을 매치해 지적이면서도 세련된 매력을 극대화했다.

이어진 컷에서는 플로럴 패턴의 프릴 원피스로 분위기를 180도 전환했다. 풍선껌과 도넛을 활용한 위트 있는 연출 속에 서수희 특유의 밝고 사랑스러운 에너지가 돋보였다.

화보 촬영과 함께 인터뷰도 진행됐다. 서수희는 "평소 에너지 넘치고 애교도 많은 편인데, 첫인상은 차갑고 도시적인 이미지라는 이야기를 많이 듣는다. 그런 반전이 제 매력 포인트인 것 같다"라고 웃어 보였다.

연기와 작품에 대한 애정도 엿볼 수 있었다. 서수희는 JTBC '옥씨부인전'에서 애심단 악공이자 소수자 '윤해강' 역으로 활약한 것에 대해 "매 신이 어려웠다. 고민에 고민을 거듭해서 촬영했다"라며 "억울하게 재판받는 장면에서는 순간 감정이 북받쳐 올라 촬영이 끝나고도 한참 울었다"라고 회상했다.

도전해 보고 싶은 역할에 대해 "시크하면서도 차분한 캐릭터, 액션이나 독립운동가 같은 시대극에도 도전해 보고 싶다"라고 당찬 포부를 밝혀 향후 행보에 기대를 더했다.

올해 서수희가 그리고 싶은 'WIDE SCENE'은 '여백'이다. 서수희는 "관객분들이 제 연기를 보고 각자 나름의 해석을 해 주시는 게 재밌더라. 설명하기보다 해석의 여지를 남기는 연기를 하고 싶다. 삶에서도 여유를 가지고 건강하게 오래 연기하고 싶다"라고 이야기했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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