제니, 안경 쓰고 파격 하의실종…범접 불가 아우라 [스타★샷]

제니가 세련된 미래지향적 스타일을 선보였다. 출처=제니 인스타그램

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 제니가 강렬한 비주얼로 독보적인 패션 아이콘의 면모를 과시했다.

22일 제니는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “Campaign by @jordan_hemingway”라는 문구와 함께 여러 장의 화보 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 제니는 깔끔하게 빗어 넘긴 하이 포니테일 헤어스타일에 검은색 뿔테 안경을 매치, 지적이면서도 현대적인 분위기를 동시에 자아냈다. 특히 시선을 압도한 것은 광택감이 돋보이는 짙은 와인색 재킷이었다. 해당 의상은 어깨 라인을 강조하고 소매 볼륨을 살린 디자인으로 미래지향적인 느낌을 준다. 여기에 허리와 소매, 어깨 부분에 배치된 대담한 금색 버클 장식은 자칫 단조로울 수 있는 스타일에 럭셔리한 포인트를 더했다.

무엇보다 제니는 재킷 아래로 다리 라인을 시원하게 드러낸 이른바 ‘하의 실종’ 스타일링을 완벽하게 소화하며 특유의 당당하고 카리스마 넘치는 아우라를 완성했다. 범접할 수 없는 하이패션 소화력에 팬들의 찬사가 이어지고 있다.

한편 제니는 최근 미국 시사 주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 이름을 올리며 글로벌 트렌드 세터로서의 막강한 영향력을 입증한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]