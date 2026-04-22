연쇄살인마 쫓던 박해수의 난항…여동생 폭행 피해에 본인은 유치장행

허수아비 방송화면. ENA 제공

박해수가 연쇄살인범을 잡기 위해 파놓은 함정이 수포로 돌아간 가운데, 이희준의 비열한 계략으로 구속 위기까지 몰리며 사면초가에 빠졌다.

지난 21일 방송된 ENA 월화드라마 ‘허수아비’ 2회에서는 형사 강태주(박해수 분)가 강성 연쇄살인사건을 본격적으로 수사하는 모습이 그려졌다. 그러나 검사 차시영(이희준 분)의 방해를 비롯해 함정 수사가 실패하고, 여기에 여동생 강순영(서지혜 분)이 입원, 폭행 사건까지 휘말리면서 난항을 겪었다.

이날 강태주는 연쇄살인범으로부터 살아남은 피해자부터 찾아가 목격담을 들었다. 귀갓길에 납치됐다가 극적으로 탈출한 박애숙(황은후 분)은 범인이 찾아올까 두려워 경찰의 방문에 불편한 기색을 드러냈으나, 다른 피해자들을 위해 용기를 내달라는 강태주의 말에 그날의 기억을 떠올렸다.

박애숙은 “입을 틀어막고 손을 결박한 뒤 스타킹을 찾았다”고 말했고, 강태주는 연쇄살인범의 범행 패턴과의 유사한 지점을 확인했다.

이를 계기로 그는 함정 수사를 준비했다. 허수아비로 숨은 범인이 제 발로 걸어 나오도록 여경들이 일반 행인으로 위장해 잠입하기로 한 것. 그러나 이순경의 발목 부상으로 대신 투입된 서지원(곽선영 분)이 범인에게 급습을 당하며 함정 수사도 실패로 돌아갔다. 서지원은 강태주의 말대로 수상한 허수아비의 낌새에 도망쳤지만 강태주가 서지원을 발견했을 때 그는 이미 머리에 피를 흘리고 쓰러져 있었다.

불행은 계속 이어졌다. 여동생 강순영이 동료 교사이자 군수 조카 전경호(강정우 분)에게 폭행을 당해 병원에 입원한 것. 차시영이 전경호에게 강태주, 강순영 남매의 어머니가 술집 마담 출신이란 비밀을 전하면서 벌어진 사고였다. 이후 강태주는 전경호 입에서 또다시 그 이야기를 들었고, 기자들이 보는 앞에서 주먹을 휘둘러 구속됐다.

이후 차시영은 유치장 신세가 된 강태주에게 “내가 말했잖아. 내가 다 찾아올 거라고. 너도, 사건도”라고 말하며 미소를 지었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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