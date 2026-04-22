박명수, ‘세 번째 결혼’ 축의금 기준 밝혔다…“밥값은 내야 한다” (라디오쇼)

사진 = 뉴시스

방송인 박명수가 ‘세 번째 결혼’을 하는 지인의 축의금에 대한 솔직한 소신을 밝혔다.

22일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’는 ‘명s 초이스’ 코너로 꾸며져 청취자들의 고민에 답하는 시간을 가졌다.

이날 한 청취자는 “‘최애 아이돌 콘서트와 소개팅이 같은 날 잡혔는데 뭘 포기할까요?”라고 고민을 보냈고, 이에 박명수는 “콘서트는 다음에 가면 되지만 소개팅은 좋은 분 놓치면 평생 후회하지 않을까. 소개팅을 가야 한다”며 소개팅을 추천했다.

또 다른 청취자는 “베프가 세 번째 결혼을 한다. 전 참고로 미혼인데 축의금을 낼까요?”라고 고민을 전했다.

이에 박명수는 “비결을 좀 알려달라. 어떻게 결혼을 하는지”라면서 “그런데 축의금을 받는다는 건 내주길 원한다는 거 아니냐. 보통은 신랑 측은 축의금을 받지 않는다는 게 아니라 사람이 앉아 있으면 낼 사람은 내라는 것”이라고 말했다.

이어 그는 “의도적으로 강압적으로 하는 게 아니라 일단 열어는 놨으니까 내라면 내라는 것이다. 우리가 솔직히 밥 먹으러 가면 밥값은 내지 않나. 밥값은 내야 하지 않을까. 호텔이면 20만 원 내야 하는 거 아닐까. 호텔 식사는 13~15만 원 정도 가더라”고 설명했다.

박명수는 “저는 밥값은 내야 한다고 생각한다. 밥값은 내야 한다. 그래야 나중에 욕 안 얻어먹으니까 기본은 하자. 밥값 플러스 5만 원 정도 하자. 세 번까지 하면 거긴 문 닫아야지 열어 놓는 것도 그래. 워낙 많이 뿌린 분이라면 받을 수도 있다”고 전했다.

한편 박명수는 1993년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔해 MC, DJ, 가수 등 다양한 분야에서 활동 중이며, KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’와 유튜브 ‘할명수’를 통해 대중과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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