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6월 원주서 MSI 주인공 2팀 결정…대표 선발전 세부 일정 공개

입력 : 2026-04-22 14:14:41 수정 : 2026-04-22 14:14:57

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LCK MSI 대표 선발전 키비주얼. 라이엇 게임즈 제공
LCK MSI 대표 선발전 키비주얼. 라이엇 게임즈 제공

LCK 대표로 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)에 진출할 주인공이 원주에서 가려진다. 

 

22일 라이엇 게임즈에 따르면 오는 6월 말 대전광역시에서 ‘2026 LCK MSI 대표 선발전(2026 Road to MSI)’이 개최된다. 

 

MSI 대표 선발전은 LCK 정규 시즌 1~2라운드 마무리 후 1∼6위 여섯 팀이 참가하게 된다. 대표 선발전 1, 2라운드는 서울 종로구 치지직 롤파크에 위치한 LCK 아레나에서 진행되며, 정규 시즌 5·6위가 1라운드에서 대결하고 승리 팀이 4위 팀과 2라운드를 펼친다. 1, 2라운드를 우승한 최종 한 팀이 3~5라운드에 나가 시드권 경쟁을 한다.

 

3∼5라운드는 강원도 원주시에 위치한 원주 DB프로미 아레나에서 펼쳐진다. 6월 12일 펼쳐지는 1, 2위 팀 간 맞대결의 승자는 LCK 1번 시드 자격을 획득한다. 13일에는 정규 시즌 1, 2라운드 3위 팀과 2라운드 승자 간 대결이 이어지며, 승리한 팀은 14일에 1번 시드 결정전의 패자와 남은 한 자리를 두고 경쟁한다. 선발전의 모든 경기는 5판 3선승제로 진행된다.

 

한편 올해 MSI는 6월 28일부터 7월 12일까지 15일간 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장과 엑스포과학공원 일대에서 열린다.

 

 

 



신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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