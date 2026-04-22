“댕댕이와 호캉스, 뜨끈한 온천도 즐겨요”… 키녹, 스파 패키지 출시

반려견이 키녹 스파 패키지로 제공되는 히노끼 욕조에 들어가 있다. 교원 제공

이제는 반려동물도 웰니스 시대다. 반려견과 전용 호텔에서 묵으며 객실에서 온천수 스파를 즐길 수 있는 이색 상품이 나왔다.

교원그룹의 반려가족 전용 호텔 키녹(KINOCK)이 반려동물을 위한 프리미엄 온천수 스파 패키지를 출시했다고 22일 밝혔다. 객실 안에서 반려견이 편안하게 스파를 이용할 수 있어 체류 경험의 완성도를 높인다.

반려견 배려 시설을 갖춘 34개 전 객실에 지하 600m에서 끌어올린 천연 온천수를 공급하는 키녹만의 장점을 십분 활용한 패키지이기도 하다.

몸무게 15㎏ 이하 반려견을 대상으로 하는 이번 상품은 프리미어 객실 1박, 펫 스파 세트(히노끼 욕조·우드 슬랫 매트·방수 디지털 온도계·우드 트레이 테이블·펫 타월·입욕제·머드팩), 반려동물 원기 보충 간식, 굿모닝 서비스 2인, 펫파크 입장권, 카페 스니프 10% 할인 쿠폰 등으로 구성됐다. 펫파크와 카페 스니프는 키녹 내 야외 운동장과 실내 반려동물 동반 취식 음식점이다.

키녹 관계자는 “최근 반려동물 동반 여행이 단순 동행을 넘어 반려동물 중심의 콘텐츠 수요로 확대되고 있다”며 “앞으로도 차별화된 패키지, 체류형 콘텐츠, 전용 식음료(F&B) 서비스를 확대하며 고객 만족도를 높일 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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박재림 기자 jamie@segye.com

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