[SW이슈] ‘돌싱N모솔’, ‘하트시그널’ 제쳤다…타깃 시청률 2주 연속 우위

도파민 터지는 두 편의 연애프로그램이 동시간대 격돌 중인 가운데 ‘돌싱N모솔’이 ‘하트시그널5’와의 격차를 넓혀가고 있다.

지난 21일 방송된 MBC에브리원 ‘돌싱N모솔’은 광고주 선호 타깃인 수도권 2049 여성 시청층에서 채널A ‘하트시그널’을 앞서며 2주 연속 우위를 이어갔다. 시청률 조사에 따르면 ‘돌싱N모솔’은 수도권 유료방송 기준 여성 2049 타깃에서 0.488을 기록했다. 같은 시간대 방송된 ‘하트시그널’은 0.275에 그쳐 두 배 가까운 격차를 이어갔다.

지난 14일 동시에 첫 방송을 시작해 첫 주에는 ‘돌싱N모솔’이 근소한 차이로 앞섰고, 2주차에는 격차를 크게 벌리며 경쟁 구도를 확실히 가져갔다.

여성 코어 타깃인 25~49세에서도 ‘돌싱N모솔’은 0.557로 ‘하트시그널5’(0.253)를 앞섰다. 연령대별 성과도 뚜렷했다. 30대 여성 시청률은 1.241로 지상파 포함 2위에 올랐고, 30대 남성(1.081)에서도 지상파 포함 1위를 기록했다.

이번 결과는 광고 시장에서 핵심 지표로 꼽히는 2049 여성 시청층에서 확실한 우위를 확보했다는 점에서 의미가 크다. 방송가에서는 초반 근소한 리드가 콘텐츠 몰입도와 입소문을 타며 격차 확대로 이어진 것으로 분석한다.

한편, 연애프로그램의 신대륙을 연 MBC에브리원·E채널 예능 ‘돌싱N모솔’은 연애의 ‘끝’을 씁쓸하게 경험해 본 돌싱 여성들과 연애의 ‘시작’조차 해보지 못한 모태솔로 남성들이 동반 입소해 짝을 찾는 파격적인 포맷의 데이팅 프로그램이다.

'연애기숙학교'라는 독특한 콘셉트 아래, 극단적인 연애 경험치를 가진 이들이 한 공간에서 스토리를 써내려간다. 배우 채정안, 방송인 김풍, 래퍼 넉살이 MC로 합류해 출연자들의 데이트를 지켜본다.

2회에서는 ‘연애기숙학교’ 입학 후 첫 데이트에 나선 출연자들의 모습과 돌싱녀들의 첫인상 선택이 공개됐다. 서툴지만 순수한 모솔남들의 예측불허 행동이 폭소를 자아낸 가운데, 곳곳에서 핑크빛 러브라인이 형성되며 달달한 설렘을 안겼다.

그런가 하면 연애프로그램의 시초 격인 채널A ‘하트시그널’은 다섯 번째 시즌을 이어가고 있다. 무한한 ‘썸’을 탈 수 있는 공간인 ‘시그널 하우스’에 모인 청춘남녀들의 심리를 ‘연예인 예측단’들이 관찰·분석하며 최종 커플을 추리하는 리얼 연애 예능 프로그램으로 시즌5 연예인 예측단에는 ‘원조 예측단’ 윤종신, 이상민, 김이나에 ‘뉴 예측단’ 로이킴, 츠키가 합류했다.

21일 방송분에서는 ‘시그널 하우스’에 입주한 6인 박우열-김성민-김서원-김민주-정규리-강유경이 2일 차를 맞아 직업과 나이를 공개하는 모습이 펼쳐져 화제를 모았다. 나아가 ‘메기남’ 정준현이 등장해 러브라인 지각 변동을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]