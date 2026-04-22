“유니폼이 이렇게 섹시할 일?” 나띠, 밀착 저지+킬힐로 완성한 ‘역대급 핫바디’ [스타★샷]

나띠가 스포츠 유니폼을 일상복과 매치하는 블록코어 룩을 선보였다. 출처=나띠 인스타그램

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 한계를 모르는 패션 소화력으로 글로벌 팬들의 시선을 강탈했다.

지난 21일, 나띠는 자신의 SNS 채널을 통해 하트 이모지와 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 나띠는 최근 패션계 메가 트렌드로 자리 잡은 ‘블록코어(Blokecore)’ 룩을 자신만의 감성으로 완벽히 재해석한 모습이다.

특히 강렬한 레드 컬러의 V넥 스포티 저지와 마이크로 쇼츠 세트를 착용한 나띠는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 타이트한 핏을 통해 건강미 넘치는 실루엣을 강조했다. 여기에 일반적인 운동화 대신 아찔한 킬힐의 블랙 스틸레토 부츠와 화이트 레그 워머를 믹스매치하는 과감함을 선보였다. 스포티함 속에 더해진 페미닌한 긴장감은 나띠 특유의 당당하고 섹시한 매력을 극대화했다.

또 다른 사진에서는 시크한 애슬레저 룩의 진수를 보여줬다. 나띠는 화이트 파이핑 라인이 돋보이는 크롭 집업 재킷과 하이웨이스트 플레어 레깅스를 매치해 자칫 단조로울 수 있는 올블랙 룩에 입체감을 더했다. 특히 와이드한 블랙 헤드밴드로 완성한 레트로 무드는 90년대 운동복 감성을 현대적이고 힙하게 풀어내며 ‘차세대 패션 아이콘’다운 면모를 입증했다.

한편, 나띠가 속한 키스오브라이프는 지난 6일 두 번째 싱글 ‘Who is she’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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