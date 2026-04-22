아노에틱 뷰티, ‘말차 PDRN 콜라겐 하이드로겔 마스크팩’ 하루 만에 4만 장 완판

사진=아노에틱 뷰티

아노에틱 뷰티가 마스크팩 출시 하루 만에 완판을 기록했다. 아노에틱 뷰티는 ‘MATCHA PDRN COLLAGEN HYDROGEL MASK PACK’이 준비 수량 4만 장을 모두 소진했다고 22일 밝혔다.

아노에틱 뷰티는 ‘피부와 자연이 만나 은은한 향기로움으로 기분 좋은 하루를 시작합니다’라는 슬로건을 바탕으로 일상 속 감각적인 웰니스 경험을 제안하는 라이프스타일 브랜드다. 특히 사우나 이후 명상과 요가, 휴식과 같은 ‘쉼의 순간’에 피부까지 함께 케어할 수 있는 제품군을 지속적으로 선보이고 있다고 브랜드 측은 전했다.

이번 마스크팩 역시 이러한 브랜드 방향성을 반영해 ‘제주 말차’의 클린하고 맑은 이미지를 중심으로 기획됐다. 제주 말차 특유의 청정함과 진정력을 바탕으로 붉은기와 열감이 올라온 피부를 빠르게 잠재우는 데 초점을 맞췄다.

브랜드에 따르면 이번 제품은 뷰티 인플루언서 김다빈과 협업해 개발된 제품으로 출시 전부터 SNS와 커뮤니티를 중심으로 입소문을 타며 기대를 모았다. 특히 ‘말차 성분’과 ‘PDRN’, ‘콜라겐’을 결합한 포뮬러가 피부 진정과 탄력 케어를 동시에 고려했다.

아노에틱 뷰티 관계자는 “기획 단계부터 실제 사용자 니즈를 반영하기 위해 김다빈님과 긴밀하게 협업했다”며 “단순한 스킨케어를 넘어 사용 순간 자체가 하나의 힐링 경험이 될 수 있도록 설계했다”고 밝혔다.

제품의 핵심은 고농축 제주 말차 추출물과 PDRN, 콜라겐의 시너지다. 특히 앰플을 그대로 응축한 듯한 하이드로겔 제형으로 제작되어 마스크를 붙이는 순간 피부에 쿨링감이 전달되며 붓기 완화와 진정 효과를 직관적으로 느낄 수 있는 것이 특징이다.

여기에 피부에 빈틈없이 밀착되는 하이드로겔 구조가 유효 성분의 전달력을 높이며 사용 후에는 한층 맑고 편안해진 피부 컨디션을 경험할 수 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.

한편 아노에틱 뷰티는 현재 추가 생산 및 재입고 일정을 조율 중이며 빠른 시일 내 2차 물량을 선보일 계획이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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