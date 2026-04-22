LG, 조상현 감독&코치진과 3년 재계약 “지속 가능한 전력 구축”

사진=LG세이커스 제공

프로농구 LG가 조상현 감독, 코치진과 3년 더 동행키로 했다.

조 감독은 2022~2023시즌을 앞두고 LG 사령탑에 선임됐다. 재임기간 동안 4년 연속 4강 플레이오프(PO) 직행 및 구단 창단 최초 챔프전 우승을 이끌었으며, 특히 이번 시즌엔 12년 만에 두 번째 정규시즌 우승을 달성하기도 했다.

데이터를 기반으로 한 강력한 수비 중심의 조직력 농구를 앞세웠다. 개인보다 팀 목표 달성을 우선하는 팀 퍼스트 문화 구축 등 선수단 체질 개선도 성공적으로 일궜다는 평가다.

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LG는 “조 감독은 지속 가능한 강팀 전력을 구축하고자 하는 구단의 중장기 운영 지향점에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 데이터를 바탕으로 디테일한 분석과 철저한 경기 준비로 전술 유연성 및 상대 맞춤 플랜에 의한 경기 운영이 탁월하다. 이런 세밀한 관리를 바탕으로 선수의 장단점을 파악하고 차별화된 훈련과 동기부여를 통한 자발적 참여를 이끌어 선수 개인의 성장 및 팀 전력을 강화해 온 사령탑”이라고 재계약 추진 사유를 밝혔다.

조 감독은 “먼저 재계약을 해주신 LG그룹 구광모 회장님, LG전자 류재철 사장님, LG스포츠 김인석 사장님과 임직원 여러분들에게 감사하다는 말을 전한다. 처음 감독으로 선임됐을 때부터 지난 시즌 우승했을 때까지 세바라기 팬들에게 ‘언제든 대권에 도전할 수 있는 팀을 만들겠다’고 했는데 어느 정도 그 약속을 지키고 있는 것 같다. 저희 선수단을 열정적으로 응원해주시는 세바라기 팬들에게 항상 감사한 마음을 가지고, 계속해서 그 약속을 지켜갈 수 있도록 좋은 팀 문화를 만들어 가겠다. 그리고 저와 함께 고생하는 코치들도 좋은 조건으로 재계약해 주셔서 다시 한 번 구단에 감사드린다”고 소감을 전했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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