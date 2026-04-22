허경환, 재산 80억설 입 열었다…“현금 보유는 아니다, 자산 변동성 커”

사진 = 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’

코미디언 허경환이 80억 원 재산설에 대해 직접 해명했다.

21일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 ‘스카이캐슬 우주 SF9 찬희, 야자타임에서 판 뒤집고 솔직 토크까지’라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’

이날 영상에서 안재현은 “첫 회 나가자마자 ‘진실게임’ 무섭더라. 바로 기사가 많이 나갔더라”며 허경환의 80억 재산설에 대해 언급했다.

이에 허경환은 “생각보다 궁금하지 않은 우리의 진실에 대해서 많은 분들이 관심을 가지더라”며 웃음을 보였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’

이어 그는 “다시 한 번 얘기하지만 현금으로 딱 가지고 있다 이러면 진짜 멋있는 건데, 그게 변동폭이 많기 때문에 그렇지 않다”고 설명했다.

광고 수입에 대한 이야기도 이어졌다. 허경환은 “아직 주류 광고는 못 받았다”며 “밀면 하나 들어왔다”고 말했다.

이를 들은 뮤지는 “얼마 받았냐. 한 3억?”이라며 물었다. 이에 허경환은 “아니다. 너 입 열지 마라. 이상한 기사 많이 뜬다”며 당황한 반응을 보였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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