송민호, 병역법 위반 혐의 인정…과거 공황장애 고백까지 재조명

그룹 위너 송민호가 부실 복무 혐의를 인정하고 자신의 심경을 밝힌 가운데, 과거 발언들이 다시 주목받고 있다.
서울서부지방법원 형사10단독은 21일 송민호와 그의 복무 관리 책임자 A씨의 병역법 위반 혐의 첫 공판기일을 진행했다. 앞서 서울서부지방검찰청 형사1부(부장검사 원신혜)는 2025년 12월 30일 두 사람을 병역법 위반 혐의로 불구속 기소했다.
이날 검은 정장 차림으로 법정에 출석한 송민호는 검찰의 공소사실을 모두 인정한다고 밝혔다. 검찰은 송민호가 사회복무요원으로 근무하며 정상 출근하지 않았고, 총 102일간 근무지를 이탈했다고 지적하며 징역 1년 6개월을 구형했다.
최후 진술에서 송민호는 “재판장님과 이 자리에 계신 모든분들께 사죄의 말씀을 드리고 싶다”며 “저는 대한민국 청년으로서 반드시 이행해야 할 국방의 의무를 성실히 끝까지 이행하지 못했다”고 말했다. 이어 “조울증과 공황장애를 앓고 있는데 결코 이 병이 어떤 변명이나 핑계가 되어서는 안 된다는 걸 잘 알고 있다”고 덧붙였다.
또한 “많은 사람들의 사랑을 받는 사람으로서 모범을 보이지 못하는 이런 부끄러운 모습을 보면 정말 죄송스러운 마음이 든다. 내 선택에 큰 후회만 남아있다”며 “현재 치료를 열심히 받고 있다. 하루빨리 건강을 회복해서 만약 재복무의 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다”고 밝혔다.
앞서 송민호는 채널A ‘오은영의 금쪽 상담소’에 출연해 공황장애와 정신적 어려움을 고백한 바 있다. 그는 “스스로 ‘내가 나아질 수 있을까’라는 생각을 한다. 깊은 골짜기에 고여 있는 느낌이다. 2017년 말쯤부터 죽을 것 같고 숨이 안 쉬어지고 공황 증상이 있어서 병원을 다니게 됐다. 공황장애랑 우울증 양극성 장애이다. 정신적인 것들에 대해 약을 받고 있다”고 밝혔다.
또한 “‘신서유기’, ‘강식당’ 할 때 진단을 받았다. 촬영 끝나고 혼자 몰래 나와서 울었다. 카메라 꺼지면 삶이 비극 같았고 약해진 모습을 보이지 않으려고 멤버들에게도 얘기를 안 했다”며 “말할 용기가 없었다. 많은 사랑을 받고 있고 동료, 팬들이 있는데 무엇이 나를 즐겁지 못하게 하는가에 대한 고민이 크다”고 덧붙였다.
이에 대해 강승윤은 "말하지 않아도 느껴지는 것들이 있었다. 같이 있을 때 모습도 그렇고 감히 짐작하는 부분도 있고 굳이 물어보지 않는다"라고 말했다.
또한 이승훈은 “사실 실이 있으면 득이 있고 득이 있으면 실이 있듯이 민호가 남들은 못 누리는 걸 누리는 것도 사실이지 않냐”며 “누구나 다 우울한 면은 있으니까. 정 없이 들릴지도 모르겠지만 극복할 수 있을 거라 생각한다”고 말했다.
한편 송민호의 근무 이탈 과정에 가담한 혐의로 함께 기소된 복무 관리 책임자 이씨는 이날 재판에서 공소사실을 부인했다. 이씨는 송씨의 근무 태만 사실을 알고도 이를 묵인하거나 관리·감독을 소홀히 한 혐의를 받는다.
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