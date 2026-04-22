금호타이어, 2026 독일 디자인 어워드서 본상 수상

금호타이어가 ‘2026 독일 디자인 어워드(German Design Award)’에서 본상(Winner)을 수상했다. 수상 제품은 초고성능 타이어 ‘엑스타 스포츠(ECSTA SPORT)’다.

독일 디자인 어워드는 독일 디자인 위원회가 주관하는 디자인 시상식이다. 제품과 프로젝트의 혁신성, 디자인 완성도, 산업 연계성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

금호타이어는 엑스타 스포츠로 우수 제품 디자인 부문 내 자동차 부품·액세서리 분야 본상을 받았다. 이 제품은 고성능·고출력 차량용 초고성능 타이어로, 고속 주행 안정성과 주행 성능 확보에 초점을 맞춰 개발됐다.

엑스타 스포츠는 트레드 패턴에 지그재그 레이아웃을 적용해 고속 주행 시 안정성을 높였고, 안쪽과 바깥쪽 트레드 설계를 차별화해 주행 환경별 성능 대응력을 강화했다. 트레드 홈에는 체커기 형상의 돌출 디자인을 적용해 소음 저감과 배수 성능 개선을 동시에 노렸다.

금호타이어는 최근 국내외 주요 디자인 어워드에서 잇따라 수상 실적을 쌓고 있다. 앞서 미국 IDEA, 일본 굿 디자인 어워드 등에서도 성과를 냈고, 최근에는 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 ‘옴니 링(Omni Ring)’으로 프로덕트 콘셉트 부문 본상을 받은 바 있다.

회사 측은 이번 수상이 제품 성능뿐 아니라 디자인 경쟁력까지 함께 인정받았다는 데 의미가 있다고 설명했다. 금호타이어는 앞으로도 기술력과 디자인 차별화를 바탕으로 프리미엄 브랜드 이미지를 강화해 나간다는 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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