혜리, 몰디브서 포착된 일상…요트 위 샴페인부터 비키니까지 ‘휴양지 무드’ [스타★샷]

사진 = 혜리 SNS 계정

가수 겸 배우 혜리가 여유로운 휴가 모습을 공개했다.

혜리는 21일 자신의 SNS를 통해 “아무래도 끝내주는 휴가를 보내고 온 모양”이라는 글과 함꼐 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 혜리 SNS 계정

사진 = 혜리 SNS 계정

공개된 사진 속 혜리는 짙은 네이비 컬러의 슬립 원피스를 입고 요트 위에서 샴페인 잔을 든 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 헤어스타일과 깊은 눈빛이 어우러지며 한층 성숙한 분위기를 자아냈다.

사진 = 혜리 SNS 계정

또 다른 사진에서는 휴양지 특유의 활기찬 분위기가 담겼다. 혜리는 활동적인 스타일링으로 건강미 넘치는 매력을 드러냈으며, 민소매 상의를 입고 과일을 든 채 윙크를 하는 모습에서는 특유의 밝고 유쾌한 에너지가 느껴졌다.

한편 혜리는 ENA 새 드라마 ‘그대에게 드림’ 출연을 앞두고 있으며, 디즈니+ 오리지널 예능 ‘스타일 워즈’ MC로도 발탁되는 등 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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