‘아이온2’ 글로벌 버전 준비 박차…10개 언어 지원

아이온2의 글로벌 서비스가 본격화될 전망이다.

엔씨는 MMORPG 아이온2가 글로벌 출시 일정을 올해 하반기로 확정했다고 22일 밝혔다.

글로벌 버전은 스팀롸 퍼플을 통해 PC 플랫폼으로 출시될 예정이며, 이용자들은 오늘부터 스팀 공식 페이지에서 위시리스트 등록을 할 수 있다.

엔씨는 북미와 남미, 유럽, 일본 등 주요 권역에 서버를 구축해 안정적인 서비스를 제공할 계획이다. 또한 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어, 한국어, 러시아어, 중국어(간체·번체) 등 총 10개 언어를 지원해 글로벌 이용자 접근성을 높인다.

개발진은 오는 5월 중 별도의 자리를 마련해 게임의 주요 콘텐츠를 소개하고, 글로벌 이용자들과 소통하는 시간을 가질 예정이다.

백승욱 최고사업책임자(CBO)는 “아이온2는 커뮤니티 의견을 반영하며 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 발전시켜 왔다”며 “이 같은 노력과 운영 철학, 완성도 높은 게임성을 전 세계 이용자들에게 동일한 수준으로 제공하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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