김숙-김태균 사귈 뻔?…“박미선 선배가 주선을”

옥탑방의 문제아들 예고 화면. KBS2 제공

방송인 김숙과 전 야구선수 김태균의 뜻밖의 ‘과거 인연’이 공개된다.

오는 23일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’ 311회에는 한국 프로야구를 대표하는 레전드 박용택과 김태균이 게스트로 출격해 입담을 뽐낼 예정이다.

이날 방송에서는 김숙과 김태균 사이에 얽힌 17년 전 이야기가 밝혀져 관심을 모은다.

김태균은 “결혼 전, 박미선 선배가 진행하던 프로그램에 출연했는데 소개팅을 주선해주겠다고 하셨다”며 당시 상황을 떠올렸다. 이어 “이상형을 이야기했더니 박미선 선배가 ‘숙이 어때요?’라고 물으셨다”고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 김숙은 “나는 소개팅을 거절한 적이 없다”며 의아함을 드러냈고, 두 사람의 만남이 성사되지 못한 이유에 대한 궁금증이 커졌다는 후문이다. 김태균이 당시 상황을 솔직하게 밝히며 예상 밖의 비하인드가 공개될 예정이라 기대를 모은다.

뿐만 아니라 김숙 역시 김태균을 향한 남다른 호감을 드러내며 웃음을 더한다. 그는 “방송에서 김태균 씨를 보면 이상하게 정이 갔다. 윤정수와 닮지 않았냐”고 말했고, 김태균이 이를 인정하자 “그래서 내가 이쪽 스타일을 좋아하나 싶었다”고 덧붙여 현장을 폭소케 했다는 전언이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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