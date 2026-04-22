육중완, 신혼부터 각방?…10년 만에 밝힌 부부생활

가수 육중완이 결혼 10년 만에 그동안 공개하지 않았던 가정생활을 털어놨다.

육중완은 지난 21일 방송된 동상이몽 시즌2-너는 내 운명에 출연해 신혼 시절부터 아내와 각방을 사용해왔다는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다.

과거 ‘옥탑방 야생남’ 이미지와는 달리, 이날 방송에서는 정돈된 공간에서 홀로 아침을 맞는 모습으로 등장해 변화된 일상을 보여줬다.

그는 “신혼 때부터 잠자리를 따로 썼다”고 담담하게 설명했다. 이에 MC 김숙이 ‘결혼 조건이었느냐’고 농담을 건네자 웃음으로 넘기며 특유의 유쾌함을 보였다.

방송에서는 최근 목동으로 이사한 근황과 함께 아내와 딸이 부산 처가로 떠나며 찾아온 ‘10년 만의 자유’를 보내는 모습도 공개됐다.

육중완은 “아이 교육을 위해 목동으로 이사했지만, 개인적으로는 답답한 면도 있다”며 “홍대에서 지내다 이곳에 오면 낯선 기분이 든다”고 솔직한 심경을 전했다.

또한 가족이 자리를 비운 사이 아침부터 배달 음식과 함께 술을 즐기는 모습도 그려졌다. 그는 “아내와 딸이 장기간 집을 비운 건 거의 처음”이라며 “아이 중심으로 생활하다 보니 집을 비우기 어려웠는데, 오랜만에 혼자만의 시간을 갖게 됐다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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