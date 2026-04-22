전 세대 아우르는 체험형 행사…체육공단, ‘땀송송 운동해봄제’ 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 ‘스포츠주간’을 맞아 대국민 스포츠 축제 ‘땀송송 운동해봄제’를 연다.

이번 행사는 오는 26일 올림픽공원 일대서 개최된다. ‘스포츠주간’의 시작을 알리고 국민의 관심과 참여 유도를 위해 마련됐다. 전 세대가 함께 즐길 수 있는 ‘체험형 행사’로 진행될 예정이라 큰 기대를 모은다.

행사는 오전 소마미술관 옆 대초원에서 ‘육군 군악 의장대대 태권도 시범대’의 축하공연으로 시작된다. 댄서 ‘킹키’와 함께 올림픽공원 3㎞ 코스를 달리는 ‘응원봉 런’이 진행된다.

이후 자연인 이승윤의 ‘건강 토크쇼’, 국민체력100과 함께하는 스릴 만점 술래잡기 ‘경찰과 도둑’이 이어진다. 오후엔 건강한 웃음 전도사 노민주의 ‘기체조’와 인플루언서 ‘빵느’와 함께하는 전신 스트레칭 등 셀럽과 함께하는 메인 클래스가 2번의 경품 추첨과 함께 참가자들을 맞이한다.

우리금융아트홀 앞마당에서는 가상현실(VR) 스포츠·장애인스포츠·뉴스포츠 등 다양한 체험이 가능한 프로그램과 스포츠산업 연계 플리 마켓 등 홍보·체험 부스가 상시 운영될 예정이다. 특히, 체육공단을 비롯한 대한체육회, 대한장애인체육회, 태권도진흥재단 등 체육계 공공기관이 함께 모여 운영하는 홍보 부스에서는 ‘스탬프 투어’를 통해 다양한 기념품을 받을 수 있다.

ESG 경영 문화 확산을 위한 ‘땀송송 운동복·용품 수거 캠페인’도 함께 진행된다. 안 쓰는 깨끗한 운동복이나 용품을 기부하면 줄넘기, 새 활용(업사이클링) 가방 등의 기념품을 받을 수 있다. 나아가 행사 참여자들의 지속적인 스포츠 활동 독려를 위한 스포츠활동 인센티브인 ‘튼튼머니’가 최대 7000 포인트까지 주어질 예정이다.

현장 참여가 어렵다면, 온라인 챌린지로도 참여할 수 있다. ‘런데이’ 애플리케이션을 통해 러닝을 인증하면 포인트가 적립되고, 참가자 전체 누적 3만㎞ 달성 시 ‘네이버 해피빈’에서 450만 원을 소외계층에게 추가로 기부할 계획이다. 또한, 스포츠주간 내 국민체력100 간편 체력 측정에 참여하거나 ‘런데이’ 애플리케이션 온라인 마라톤에 참여하면 ‘튼튼머니’ 특별 포인트를 추가로 적립할 수 있다.

체육공단 관계자는 “이번 스포츠주간 행사를 통해 온 국민이 운동의 즐거움을 만끽할 수 있을 것”이라며 “모두가 즐기는 스포츠 문화의 전국적 확산을 기대한다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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