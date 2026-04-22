서울 황도윤. 사진=한국프로축구연맹 제공

서울 김기동 감독과 황도윤. 사진=한국프로축구연맹 제공

“마지막 기회가 될 수 있겠다고 생각했다.”

많지 않은 기회, 열심히 뛰어야 했다. 더 간절하게 그라운드를 누볐다. 긍정적인 결과로 나타났다. 올 시즌 첫 공격포인트를 작성하면서 존재감을 높였다. FC서울 황도윤의 얘기다.

황도윤은 21일 서울월드컵경기장에서 열린 부천FC1995와의 하나은행 K리그1 2026 9라운드에서 1골 1도움으로 맹활약하며 팀의 3-0 승리에 공헌했다.

전반부터 펄펄 날았다. 전반 추가시간이었다. 하프라인 부근에서 부천 카즈에게 볼을 뺏었다. 이어 전방으로 달려가던 문선민을 향해 킬패스를 날렸다. 문선민이 골망을 흔들며 황도윤의 도움으로 기록됐다. 후반 24분에는 서울의 코너킥 상황에서 득점까지 터뜨렸다. 정승원이 올린 코너킥을 이승모가 헤더를 날렸으나 튀어나왔고 황도윤이 집요하게 볼을 골문으로 밀어 넣었다. 득점과 도움, 모두 황도윤의 올 시즌 마수걸이포다.

황도윤은 경기 뒤 “(올 시즌) 선발 기회가 많지 않았다”며 “올 시즌에 이 경기가 마지막이 될 수 있다는 생각을 했다. 그래서 좀 더 간절하게 뛰었다”고 말했다. 실제 황도윤은 이날까지 올 시즌 나선 5경기 중 선발로 나선 건 2번에 불과했다. 주전 경쟁에 대해서는 “판단은 감독님께서 하시는 것”이라며 “주어진다면 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

이날 1골 1도움을 올린 것에 대해서는 “중·고교 때도 해보지 못했던 (한 경기) 1골 1도움을 기록했다. 너무 신기하다. 정말 운 좋게 생각하고 있다”고 했다.

황도윤은 오늘 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전을 노린다. 그러려면 출전 시간을 확보해야 한다. 그는 “일단 경기를 뛸 수 있게 경쟁을 해야 하는 게 가장 첫 번째”라며 “경기에 나왔을 때 좀 더 팀에 도움이 될 수 있게 하다 보면 아시안게임에 차출될 수 있을 것”이라고 기대했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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