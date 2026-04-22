발리, 신혼부부 다시 몰린다… 취향 따라 고르는 3색 허니문 리조트

인도네시아 발리가 다시 허니문 목적지로 주목받고 있다.

중동 전쟁 여파와 유류비 부담으로 장거리 신혼여행 선택지가 예전보다 좁아진 상황이다.

반면 발리의 경우 계절적 장점과 접근성, 지역별로 뚜렷하게 다른 여행 콘셉트가 맞물리면서 다시 허니무너들의 주목을 받고 있다.

발리는 4월부터 본격적인 건기에 들어선다. 습도가 비교적 낮고 바람이 선선해 여행하기 한결 수월한 시기다. 국내 예비부부의 결혼 성수기인 봄·가을 시즌과도 맞물려 전통적인 허니문 수요가 꾸준히 이어지는 중이다.

인천국제공항에서 출발하는 직항편도 강점이다. 대한항공과 가루다인도네시아항공 등을 이용하면 약 7시간 안팎에 도착할 수 있어 이동 피로가 상대적으로 덜한 편이다.

발리가 신혼여행지로 꾸준히 선택받는 이유는 지역별 색채가 분명하다는 데 있다. ‘신들의 섬’으로 불리는 이곳은 힌두 문화에 기반한 고유한 분위기와 각기 다른 자연환경이 공존한다. 한 지역 안에서도 휴양, 미식, 서핑, 웰니스 등 선호에 따라 전혀 다른 일정을 짤 수 있다.

안정적인 럭셔리 휴양을 원한다면 누사두아, 절벽과 바다 풍경 속 로맨틱한 분위기를 원한다면 울루와투, 조용한 회복과 깊은 휴식을 원한다면 우붓의 리조트를 찾아보자.

◆절벽 위 선셋과 프라이빗 풀빌라… 울루와투 주메이라 발리

발리 남서부 울루와투는 절벽 위로 펼쳐지는 바다 풍경과 석양으로 잘 알려진 지역이다. 쿠타나 스미냑보다 상대적으로 한적하면서도, 자연의 스케일을 생생하게 느낄 수 있어 로맨틱한 허니문 목적지로 자주 거론된다.

울루와투 절벽 위에 들어선 주메이라 발리는 자바-힌두 문화에서 영감을 받아 설계된 럭셔리 리조트다. 전통적 요소와 현대적 건축미를 결합한 점이 특징. 전 객실이 프라이빗 풀을 갖춘 빌라형 객실로 구성돼 있다. 바다를 향해 열린 전망도 이곳의 강점 중 하나다.

주변 환경도 분명한 개성을 만든다. 리조트 인근에는 드림랜드 비치를 포함해 발리를 대표하는 서핑 포인트가 자리하고 있으며, 리조트에서 해변으로 직접 연결되는 동선도 갖췄다. 서핑과 휴양을 함께 원하는 여행객에게 적합한 이유다.

웰니스 시설도 눈에 띈다. 주메이라 발리의 ‘탈리스 스파’는 발리 최초로 터키식 하맘을 도입한 공간으로 소개된다. 발리 전통 치유 개념을 접목한 트리트먼트 프로그램을 운영하며, 온열 대리석 공간에서 진행되는 하맘 리추얼에는 발리 전통 ‘웨와란 달력’을 바탕으로 한 차크라 리딩이 포함돼 차별화된 경험을 제안한다.

◆정글과 논 사이에서 쉬는 시간… 우붓 만다파 리츠칼튼 리저브

발리 내륙의 우붓은 섬의 문화와 예술, 자연 풍경을 함께 느낄 수 있는 지역이다. 울창한 열대 우림과 라이스 필드가 어우러진 목가적 풍경 덕분에 글로벌 웰니스 여행지로도 꾸준히 주목받고 있다. 예식 준비로 지친 몸과 마음을 천천히 추스르고 싶은 허니무너에게 어울리는 지역이다.

만다파 리츠칼튼 리저브는 이런 우붓의 특성을 압축해 보여주는 리조트다. 이는 ‘시크릿 빌리지’ 콘셉트로 조성됐다. 아융강과 정글 풍경 속에 프라이빗한 동선을 살렸다. 리조트 중심에 라이스 필드를 배치하고, 전통 친환경 농법을 적용해 식재료를 공급하는 방식도 지역성과 조화를 강조하는 요소다.

객실은 총 35개의 스위트와 25개의 전용 풀빌라로 구성된다. 전반적으로 프라이버시를 중시한 설계가 돋보인다. 투숙객은 우붓의 문화와 전통을 경험할 수 있는 각종 프로그램에도 참여할 수 있다.

대표 시그니처 프로그램으로는 폭스바겐 클래식 카를 활용한 빈티지 투어가 꼽힌다. 전통 마을과 수상 사원, 주요 명소를 따라 여유롭게 이동하는 일정으로, 단순 숙박에 그치지 않고 우붓의 지역성을 체험할 수 있도록 구성됐다.

◆“미식과 휴양 한 번에”… 누사두아의 정석, 물리아 발리

발리 남동부 누사두아는 인도네시아 정부 주도로 조성된 고급 휴양 단지다. 공항에서 비교적 빠르게 이동할 수 있고, 지역 전반의 분위기가 차분해 허니무너들이 선호하는 곳으로 알려져 있다.

이 지역 해변에 자리한 물리아 발리는 대형 복합형 럭셔리 리조트다. 전 객실이 스위트로 구성된 ‘더 물리아’, 가족 단위까지 폭넓게 수용하는 ‘물리아 리조트’, 프라이버시를 강조한 ‘물리아 빌라’로 운영된다.

이 리조트의 강점은 미식 경험에 있다. 인터내셔널 뷔페 레스토랑 ‘더 카페’는 국가별 라이브 스테이션을 통해 다양한 메뉴를 선보이는 대표 공간이다. 지중해식 요리를 내는 ‘솔레일’, 광둥식·사천식 요리를 중심으로 한 ‘테이블8’, 데판야키와 일본 전통 요리를 경험할 수 있는 ‘에도긴’도 운영한다. 파티세리 ‘카넬레’에서는 프랑스식 디저트와 기념일용 케이크 주문 서비스도 제공한다.

투숙 상품 구성도 허니문 수요와 맞닿아 있다. 하프보드 패키지를 이용하면 최소 숙박일 제한 없이 매일 2인 조식과 점심 또는 저녁 식사가 포함된다. ‘더 물리아’ 또는 ‘물리아 빌라’ 투숙객에게는 24시간 개인 버틀러 서비스가 제공되며, 전용 수영장과 라운지 이용도 가능하다. 라운지에서는 매일 애프터눈 티와 무제한 칵테일 서비스가 운영된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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