빅뱅, 데뷔 20주년 계정 개설…탈퇴 탑까지 팔로우

2세대 대표 K-팝 그룹 '빅뱅(BIGBANG)'이 데뷔 20주년을 기념하는 공식 소셜 미디어를 개설하고 본격적인 복귀 신호탄을 쏘아 올렸다. 특히 탈퇴한 멤버 탑(T.O.P·최승현)까지 포함된 팔로우 목록이 공개되며 팬들의 이목이 쏠리고 있다.

21일 가요계에 따르면, 빅뱅은 이날 오후 새로운 공식 인스타그램 계정을 열었다. 해당 계정에는 "빅뱅 이즈 백(BIGBANG IS BACK)"이라는 문구와 함께 지드래곤(GD)·태양·대성의 뒷모습이 담긴 사진, 그리고 20주년 프로젝트를 예고하는 티저 영상이 게재됐다.

가장 눈길을 끄는 대목은 '팔로잉' 목록이다. 빅뱅 공식 계정은 현재 활동 중인 지드래곤·태양·대성 3인을 비롯 팀을 매니지먼트하는 YG엔터테인먼트와 팀을 떠난 탑의 개인 계정까지 총 5곳을 팔로우하고 있다. 이를 두고 팬들 사이에서는 20주년이라는 상징적인 시점을 맞아 멤버들의 변함없는 연대감을 확인했다는 반응이 나온다.

앞서 빅뱅은 지난 19일(현지시간) 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에서 오는 8월 데뷔 20주년 기념 월드투어 개최 소식을 직접 발표한 바 있다. 이번 투어는 지난 2017년 '라스트 댄스' 이후 약 9년 만에 열리는 단독 공연이다.

현재 빅뱅은 3인 체제로 재편된 상태이나, 이번 공식 계정의 행보로 인해 향후 20주년 프로젝트의 전개 방식에 대한 다양한 관측이 나오고 있다. 최근 솔로 정규 1집 '다중관점'으로 호평 받은 탑은 오는 24일 무료 청음회를 통해 팬들과 만날 예정이다.

<뉴시스>

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