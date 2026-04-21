카즈 감싼 부천 이영민 감독 “실력 부족하지 않아, 운이 안 좋았다”

이영민 부천 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“실력이 아니라 운이 안 좋았다.”

이영민 부천FC1995 감독이 실책성 플레이를 한 미드필더 카즈를 감쌌다. 후반 시작과 동시에 교체한 것도 질책성이 아니라고 했다.

부천은 21일 서울월드컵경기장에서 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 9라운드 원정 경기에서 0-3으로 패했다. 이 중 2실점이 모두 미드필더 카즈의 아쉬운 플레이에서 파생된 결과였다.

전반 28분이었다. 혼전 상황에서 서울 바베츠가 머리로 떨군 볼이 페널티박스 안에 있던 카즈의 손에 닿았다. 주심이 비디오판독(VAR) 끝에 핸드볼 파울을 인정하며 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 클리말라가 침착하게 오른발로 부천의 골망을 흔들었다. 전반 추가시간에는 수비에서 실수를 범했다. 볼을 돌리는 과정에서 서울 황도윤이 빠르게 다가오자 카즈가 급하게 방향 전환을 했다. 이때 넘어지면서 볼을 놓쳤다. 황도윤이 볼을 몰고 쇄도한 뒤 문선민에게 정확하게 패스를 찔렀다. 문선민이 부천 골키퍼 김형근의 키를 넘기는 재치 있는 슈팅으로 골문을 갈랐다.

이 감독은 “첫 번째 장면은 경기 중에 나올 수 있는 상황이라고 생각한다”며 “카즈가 결정적인 실책을 했지만 실수가 나올 수 있다”고 말했다. 그러면서 “개인적으로 그 선수가 부족하기보다 운이 안 좋았던 경기가 아닐까“라고 했다. 전반을 마치고 카즈를 교체한 것에 대해서는 “심리적으로 흔들릴까 봐 그랬다. 질책성은 아니었다”며 “윤빛가람이라는 선수가 있으니 교체를 해서 분위기 반전을 하려고 했다”고 힘줘 말했다.

부천의 다음 경기는 오는 25일 김천 상무전이다. 부천 홈에서 치른다. 이 감독은 “지난해에는 홈 승률이 좋았는데, 올 시즌에는 아직 승리가 없다”며 승리에 대한 의욕을 다졌다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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