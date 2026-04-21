나나, 강도 사건 증인 출석 후 분노…“자업자득, 죗값 치러라”

사진 = 나나 SNS 계정

가수 겸 배우 나나가 자신이 피해자이자 증인으로 출석한 강도상해 사건과 관련해 피고인을 향해 강하게 비판했다.

나나는 21일 자신의 SNS에 “지금까지의 모든 악질적 범죄행위에 대한 죗값을 치르길 바란다”는 글을 게재했다. 이어 “자업자득(自業自得), 자기가 한 일의 결과를 스스로 받는다”라고 덧붙이며 피고인을 향해 일침을 가했다.

앞서 나나는 이날 의정부지법 남양주지원에서 강도상해 혐의로 구속기소된 A씨의 3차 공판에 증인으로 출석했다. 그는 법정에 들어가기 전 취재진과 만나 “너무 긴장돼서 청심환을 먹고 왔다. 감정 조절 잘 하고 올 것”이라며 “있는 그대로, 사실대로 투명하게 이야기 할 것”이라고 밝혔다.

이어 나나는 피고인 A씨를 재판장에서 마주하자 “재밌니? 내 눈 똑바로 쳐다봐”라고 분노를 드러냈다. 이에 재판장은 “이 곳은 법정인 만큼 법정 예절을 지켜달라”고 중재했고, 나나는 “격양이 안 될수가 없다”고 심경을 전했다.

한편 A씨는 지난해 11월 15일 오전 6시께 경기 구리시 아천동에 위치한 나나 모녀의 주거지에 침입해 흉기로 위협한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 나나와 모친은 몸싸움 끝에 A씨를 제압해 경찰에 인계한 것으로 전해졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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